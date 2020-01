Det er tradisjon for at olje- og energiministeren kommer med en gavepakke til den årlige oljepolitiske konferansen i Sandefjord.

Like rituelt er det at miljøorganisasjoner og oppposisjonspoplitikere kritiserer dette.

Men den nye oljeministeren Sylvi Listhaug gjorde mer enn å dele ut 69 lisenser til 28 selskaper. Hun gikk rett i strupen på dem som vil sette tydeligere grenser for norsk oljevirksomhet.

– Dommedagsprofetier fra miljøorganisasjoner og enkelte politiske partier om oljebransjens snarlige død er overdrevet, slo olje- og energiminister Sylvi Listhaug fast og gjentok det hennes forgjengere har sagt:

– Så lenge verden trenger olje og gass, skal Norge være med å produsere det.

I sin tale til konferansen gjentok hun at norsk sokkel har lavere utslipp fra produksjonen, enn andre lands oljeproduksjon. Listhaug hevdet at dersom Norge skulle avvikle oljeproduksjonen, vil det bety at utslippene fra oljeproduksjonen vil øke.

De konsesjonsrundene på norsk sokkel som går under navnet «tildeling i forhåndsdefinerte områder» (TFO), fokuserer på de modne delene av sokkelen hvor geologien er kjent og infrastrukturen er godt utbygd.

Alle områder som er åpnet for petroleumsvirksomhet, kan lyses ut i nummererte konsesjonsrunder eller inkluderes i det forhåndsdefinerte området.



Listhaug lovet oljenæringen, på vegne av regjeringen, en jevn og forutsigbar tilgang på nye letelisenser, da hun i formiddag rundhåndet delte ut nye lisenser.

I modne områder

De 69 utvinningstillatelsene som ble offentliggjort i dag, fordeler seg på 33 i Nordsjøen, 23 i Norskehavet og 13 i Barentshavet. 28 ulike oljeselskaper, fra de store internasjonale selskapene til mindre norske selskaper, får tilbud om andeler i en eller flere av disse tillatelsene.

De tildelte lisensene ligger nær planlagt og eksisterende infrastruktur som er velkjente etter flere år med letevirksomhet.

Funn roten til det gode

– Det er funn som er roten til alt godt i oljebransjen, sa statsråden, som dristet seg til å håpe på et nytt gigantfunn, lik Johan Sverdrup.

Dette er en ny, stor tildeling. Faktisk den tredje største i norsk oljehistorie. I gjennomsnitt har Solberg-regjeringen tildelt 65 lisenser mot i gjennomsnitt 20 færre fra de rødgrønne.

19 selskaper blir tilbudt operatørskap. 33 selskaper hadde søkt.

Oljeelitens møteplass

På Sandefjordkonferansen har den norske oljeeliten samlet seg til årskonferanse siden oljealderen kom til Norge for snart 50 år siden. I de første mer enn 20 årene holdt den til bak lukkede dører i Park Hotel i hvalfangstbyen, men åpnet dørene for medier for omkring 20 år siden.

Møteplassen er det samme hotellet og forbausende mange av i den mannsdominerte forsamlingen har hengt med nesten siden starten.

Kritikk fra opposisjonen

– Norge når ikke nullutslippsmålet i 2050 på denne måten, sier SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken.

Ifølge han ser det ut til at Olje- og energidepartementet ikke har tildelt de mest omstridte blokkene. Men en mer detaljert gjennomgang av dette kommer

– Listhaug ga oss akkurat 69 nye grunner til at ikke denne regjeringen bør få fortsette, sier MDGs stortingsrepresentant og nasjonale talsperson Une Bastholm til NTB.

Miljøbevegelsen: Uansvarlig

– Amazonas brenner, Australia brenner, Jølster raser, stormene herjer, vi er langt inne i klimakrisen, men gang på gang overkjører regjeringen miljøfaglige råd og deler ut nye oljelisenser, sier Therese Hugstmyr Woie, nyvalgt leder i Natur og Ungdom, i en pressemelding.

Naturvernforbundet mener tildelingen er fullstendig uansvarlig og et svik mot fremtiden:

– Dette er tiåret hvor verden må halvere klimagassutslippene. Australia står i brann og Norge opplever varmerekorder over hele landet. At regjeringen da velger å dele ut enda flere blokker til oljeindustrien viser at de på ingen måte har forstått alvoret i situasjonen. Dette er et svik mot de klimastreikende ungdommene og barna som vokser opp i dag, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet i en pressemelding.