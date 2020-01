– Anniken Hauglie kunne og burde slått alarm tidligere. Det hadde stanset flere justismord, sier SV-leder Audun Lysbakken.

SV konkluderte med mistillit til arbeids- og sosialministeren etter et ekstraordinært gruppemøte mandag formiddag.

Hovedbegrunnelsen er alvorlighetsgraden i trygdeskandalen, der 75 mennesker er dømt med utgangspunkt i feil lovgrunnlag.

Partiet har ikke tillit til Hauglies håndtering av saken, hverken når det gjelder å reagere raskt nok, når det gjelder å rydde opp, og når det gjelder å oppklare hva som har skjedd, oppsummerer partiet i en pressemelding mandag.

– En skandale av denne størrelsen, som har rammet så mange mennesker, må få politiske konsekvenser, mener partiet.

SV-lederen mener «saken stinker klassejus» og partiet bruker ord som «den verste rettsskandalen i nyere norsk historie.»

MDG har også konkludert med mistillit

Rødt bestemte seg for mistillit allerede i november, men MDG valgte å følge etter SV mandag. Ifølge parlamentarisk leder i MDG Une Bastholm kan ikke Stortinget lenger kan ha tillit til Hauglie.

– Det er naturlig at hun tar ansvar for det som har skjedd på hennes vakt, ved å gå av, sier Bastholm til NTB.

– Vi i MDG mener det er spesielt alvorlig at hun har fått informasjon om feil, uten at hun tok grep som kunne ha forhindret flere uriktige vedtak og dermed stor belastning for mange, mener hun.

Rødt: Hauglie kan velge å gå av

Selv om tre partier nå uttrykker mistillit, og ytterligere to partier til kan komme til å gjøre det samme, vil ikke de fem partiene ha flertall i Stortinget.

Erna Solbergs regjering har 88 av 169 mandater bak seg i regjeringen.

Selv om flertallet ender med å støtte Hauglie, mener Rødts Bjørnar Moxnes likevel at Erna Solberg bør bytte henne ut.

– Hauglie kan velge å trekke seg. Jeg tror det vil være avgjørende for å gjenreise tilliten til Nav i store befolkningsgrupper. Den er nå borte, sier han.

Moxnes, synes det er flott at SV kommer etter og konkluderer som dem. Han mener imidlertid man hadde nok fakta til å fremme mistillit før høringen, og at den kun har «forsterket og bekreftet» hans inntrykk av at Hauglie ikke gjorde nok da alarmen gikk i departementet 30. september i fjor.

Sp: Mistillit en «aktuell problemstilling»

Ap og Sp venter med å konkludere. Men Sps Nils T. Bjørke uttrykker stor forståelse for SVs konklusjon:

– Det er en alvorlig sak. Det har skjedd alvorlige ting, som har rammet mange, så mistillit er en aktuell problemstilling, sier han til Aftenposten, dagen før han selv tar permisjon fra kontroll- og konstitusjonskomiteen for å ta sjefskurset på Forsvarets høgskole.

Bjørke sier Sp ønsker å gå en «runde i komiteen for å oppsummere høringen» og deretter drøfte i stortingsgruppen om de skal følge etter.

Aps Eva Kristin Hansen har en litt lignende forklaring på hvorfor Ap venter litt med å kunngjøre om også de vil uttrykke formell mistillit mot statsråden.

– For meg som saksordfører er det ryddig at vi fullfører prosessen i komiteen. Men jeg skjønner SVs behov for å gå ut nå, sier hun.

Olav Olsen