Erna Solberg: – For flertallet av regjeringen var hensynet til barnet det viktigste

– De antas å komme i morgen. Med det er det PST og politiet som har best kontroll over. Det som er viktig er at dette barnet, som er antatt å være syk, vil komme tilbake, sier statsminister Erna Solberg i debatten på NRK.

Kvinnen og hennes to barn ble hentet ut fra Syria tirsdag. Om kort tid skal hun og de to barna fraktes til Norge. VG varslet torsdag formiddag at de tre ville ankomme i kveld, men meldte senere torsdag at planene var endret.

Fakta: Fakta om den IS-siktede kvinnen * 29 år gammel. Har to barn, en gutt og en jente på henholdsvis fem og tre år. Gutten skal lide av en alvorlig sykdom. * Født i Pakistan. Kom til Norge som liten og vokste opp på østkanten i Oslo. * Dro til Tyrkia i 2013 etter å ha giftet seg med den norske jihadisten Bastian Vasquez, som hun dro til Syria sammen med. De fikk en sønn sammen. Vasquez døde i 2015. * 29-åringen giftet seg senere med en annen mann, som hun fikk datteren med. * Kvinnen er siktet for å ha sluttet seg til to terrorgrupper i årene mellom 2013 og 2019, først Nusrafronten, en al-Qaida-tilknyttet gruppe, og deretter Den islamske staten (IS). * Hun og de to barna forlot det siste lille IS-området i Syria i begynnelsen av mars 2019, og har siden oppholdt seg i al-Hol-leiren i Syria. (Kilder: NTB, Aftenposten)

Flertallet bestemmer

Torsdag kveld kommenterte statsminister den turbulente saken for første gang.

– Jeg ville ikke risikere at en syk norsk femåring døde i Syria, skriver statsminister Erna Solberg i en e-post sendt til NRK via statssekretær Rune Alstadsæter.

I debatten på NRK samme kveld understreker statsministeren at denne er en vanskelig sak, men at det humanitære aspektet har vunnet frem.

– Av og til er det slik at flertallet i en regjering må kjøre igjennom i en sak som vi mener er viktig og som har humanitære aspekter ved seg.

– Situasjonen er at noen ganger må man gjøre noen moralsk riktige valg. For flertallet i regjeringen var hensynet til det syke barnet det aller viktigste, sa Solberg til statskanalen.

Hjemhentingen av IS-kvinnen og hennes antatte syke barn har skapt mye leven i Fremskrittspartiet. partileder Siv Jensen har sagt det kan føre til at Frp går ut av regjeringen.

Har forståelse for Frps syn

– Jeg har forståelse for at dette er en vanskelig sak for Fremskrittspartiet, sa Solberg.