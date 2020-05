Ifølge kanalen skal et sted mellom 1,6 og 2 milliarder gå til kommunene, mens fylkeskommunene får 0,4 milliarder.

Det økte støtten skal gjøre kommunene i stand til å levere nødvendige tjenester så lenge koronasituasjonen varer, mener regjeringen.

Tallene blir presentert tirsdag i kommuneproposisjonen for 2021. Der legger regjeringen fram sin politikk for kommunesektoren og det økonomiske opplegget for det kommende året.