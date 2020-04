Knapt noen gang tidligere har Ap satset på at partilederen deres skal bli møtt med tuting på arbeidernes dag. Men det skjer i annerledesåret 2020, et år preget av pandemi, krise, skyhøy arbeidsledighet og forbud mot massemønstringer.

Fra et podium utenfor Norges Varemesse på Lillestrøm skal Jonas Gahr Støre holde en av sine tre taler denne dagen. Fra siden vil det kunne fortone seg som et rånetreff, men det er i virkeligheten er det et drive-in 1. mai-arrangement.

De som sitter i bilene, vil kunne se Ap-lederen på podiet og på storskjerm. Og både Internasjonalen og Støres tale vil de kunne høre via FM-båndet i bilradioen. En annen mulighet er å følge med via mobilen siden arrangementet vil bli streamet.

– Og i stedet for klapping blir det tuting, opplyser Jarle Roheim Håkonsen, Aps kommunikasjonssjef.

TERJE PEDERSEN

Overtar scenen etter OnklP

Skjærtorsdag var det drive-in-konsert med OnklP utenfor den samme varemessen.

– Skal han bruke samme scene og storskjerm som OnklP?

– Ja, uten sammenligning for øvrig, svarer Heidi Westbye Nyhus, gruppeleder i Lillestrøm Ap.

– Det er plass til nøyaktig 200 biler, og det blir de samme restriksjonene: inntil fem personer, husstandsmedlemmer, i hver bil.

Arrangementet vil vare i nøyaktig en time fra klokken 14.00, og Ap-lederen blir en av flere talere.

– Det blir hyggelig å møtes og føle litt fellesskap selv om vi sitter i hver sin bil, sier Nyhus.

Digitalt 1. mai-tog

Det er ikke bare i Lillestrøm det blir en annerledes 1. mai-markering i år. Koronapandemien setter en stopper for de tradisjonelle 1. mai-togene og -arrangementene.

LO sentralt, ulike fagforbund og rødgrønne partier står sammen om en landsdekkende digital markeringen av dagen i form av en direktesending på nett.

Sendingen vil inneholde taler av LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, Ap-leder Jonas Gahr Støre og SV-leder Audun Lysbakken og hjemmebesøk hos Thorbjørn Berntsen, Gro Harlem Brundtland og Kristin Halvorsen.

Der skal det bli mulig å «gå i tog på nett fra klokken 14.00». Allerede nå er noen i LO i gang med å lage sin egen miniparole. På fredag vil mange av dem bli å finne på Instagram.