Erna Solberg åpner for å hente hjem foreldreløse barn av IS-krigere

I intervjuet med Politisk kvarter på P2 sier statsministeren at de «i utgangspunktet» ikke kjente til de fem barna som Aftenposten omtalte i går.

– Disse barna som nå er omtalt, de var ikke kjent for oss i utgangspunktet. Vi har ingen oversikt over hvilke barn og hvilke barn som er foreldreløse. Det er ganske krevende å diskutere hvem disse barna er, sier Solberg.

Senest mandag skrev Aftenposten om fem norske søsken som hverken er sammen med far eller mor og som nå befinner seg i en flyktningsleir i Syria. De blir nå tatt hånd om at en venninnen av moren, etter at barnas mor forsvant.

Barna besteforeldre sier i en kommentar at statsministerens kommentarer er gledelige.

Vil prioritere foreldreløse

Erna Solberg åpner nå for å hente hjem foreldreløse barn som er i interneringsleire nord i Syria.

– Vi er like opptatt av disse spørsmålene og like berørt av disse barna som det norske folk er, sa Erna Solberg i Politisk kvarter på P2.

Hun sier at de jobber med å få til en hjemhenting av barn som er foreldreløse. Det er de som har mistet foreldrene, som har prioritet, understreker hun. – Vi vil ikke hente hjem IS-krigere, vi vil heller ikke hente hjem mødrene deres, men vi vil forsøke å starte med systemer for å hente hjem de som er foreldreløse, sier Solberg til NRK.

Statsministeren sier at de ikke vil risikere å komme i en situasjon der utenlandske IS-krigere krever familiegjenforening til Norge hvis deres norske barn kommer til Norge.

– Vanskelig identifisering

Solberg forteller at regjeringen jobber med andre land i Europa for hvordan de kan sikre identifisering og finne ut om barna er norske. I intervjuet med NRK er hun ikke kategorisk avvisende til å hente hjem andre barn av IS-mødre.

– Dette er spørsmål som vi må gå gjennom. Et barn er foreldrenes ansvar og vi må prioritere de foreldreløse barna, sa Solberg.

Etter at restene av det såkalte IS-kalifatet falt, har det blitt et stort politisk spørsmål i en rekke europeiske land hva man skal gjøre med fremmedkrigerne og deres familier. Mange av dem sitter nå i flyktningsleiren Al-Hol i Syria uten reisepapirer. Tilstanden for flere av barna som er der, skal være dårlig.

Besteforeldrene: Barna bør kunne hentes hjem raskt

Besteforeldrene til de fem søsknene sier de er glad for at statsminister Erna Solberg åpner for å hente hjem barnebarna deres. Samtidig er de av den oppfatning at barna bør kunne hentes hjem raskt.

– Det burde ikke være så vanskelig å hente hjem barna når man vet hvem de er og hvor de er, sier bestemoren til Aftenposten.

Statsministeren sa til NRK at norske myndigheter vil samarbeide med andre land og «forsøke å starte med systemer for å hente hjem de som er foreldreløse».

– Det kan ikke være så vanskelig å «sette dette i system», som statsministeren omtaler det, sier bestemoren.

Hun og bestefaren påpeker at syriske myndigheter ønsker at andre land skal hente hjem sine borgere. Det burde tilsi at dette ikke trenger å være så vanskelig og at det kan gjøres raskt, mener de.

Flere land har allerede hentet hjem noen av sine borgere, særlig foreldreløse barn, deriblant Storbritannia, Frankrike og Kosovo.