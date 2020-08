Giske om å bli fylkesleder: – Jeg har forståelse for om Trøndelag Arbeiderparti velger noe annet

Torsdag kveld skriver Trond Giske på Facebook at han sa ja til å bli fylkesleder for å løfte Trøndelag Arbeiderparti, men at «slik det ser ut nå» vil ikke partiet få sjansen til å velge han.

27. aug. 2020 21:22 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg har forståelse for om Trøndelag Arbeiderparti velger noe annet (enn Giske som fylkesleder, journ.anm.), skriver Giske på sin egen Facebook-profil.

I det lange innlegget skriver Giske at han er blitt orientert fra partikontoret om at det er kommet et nytt varsel mot han.

Nytt varsel

Torsdag kveld skrev Adresseavisen at partikontoret har fått inn et nytt varsel mot Trond Giske. – Vi kan bekrefte at vi har mottatt et varsel. Dette håndteres i henhold til våre retningslinjer, skriver partisekretær Kjersti Stenseng i en melding til Adresseavisen.

Aftenposten kjenner ikke til innholdet i det nye varselet eller hvem avsenderen er. Ifølge Adresseavisen skal det handle om en hendelse som skjedde på en partisamling i Sør-Trøndelag Ap i 2014 da varsleren var 18 år.

Giske kritiserer også deler av pressen som han mener omtaler «varsler og påstander fra mange år tilbake uten krav om dokumentasjon eller å vente på saksbehandling.».

Han påpeker at pressen har klare regler for når en anmeldelse skal omtales med navn, men at lignende regler ikke gjelder for et «varsel». Giske sier at han er villig til å stå i mye for å fortsette å arbeide med sakene han brenner for, men at «ingen kan stå i et rom hvor verken grunnleggende rettsregler eller presseregler gjelder».

