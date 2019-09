Fellesforbundet åpner for samtaler med MDG

– Det er klart at dersom vi trenger et stort flertall for å holde de borgerlige borte i 2021, sier vi ikke nei til noen, sier leder Jørn Eggum i Fellesforbundet til Klassekampen.

Etter det dårlige resultatet under kommunevalget har Arbeiderpartiet, med leder Jonas Gahr Støre i spissen, luftet tanken om å ta miljøpartiet med i et rødgrønt samarbeid ved neste stortingsvalg i 2021. Store deler av fagbevegelsen har uttrykt sterk skepsis til dette. De mener deler av MDGs program ikke er forenelig med samarbeid.

Jørn Eggum sier at det dreier seg om at MDG har satt en sluttdato for oljeproduksjon i Norge i løpet av 15 år. Men dersom de går bort fra en så bastant plan, er han villig til å diskutere samarbeid.

– Jeg tror ikke de har behov for den sluttdatoen. Det er virkemidlene som er viktige. En sluttdato er provoserende og urealistisk, sier Eggum og mener MDG kan få til nødvendige klimakutt uten å sette en konkret dato.

Eggum er ikke avvisende til MDG dersom politikken blir bedre tilpasset et samarbeid. Han påpeker at det er forskjell på å styre en kommune og på å styre landet.

Leder Mette Nord i Fagforbundet sa tidligere i september at hun ikke ville utelukke et samarbeid med MDG i 2021. Også Forbundsleder Trine Lise Sundnes i Handel og Kontor er uenig med forbundslederkolleger i industrien. Frode Alfheim i Industri Energi og Jørn Eggum i Fellesforbundet har tidligere sagt at de ikke ønsker samarbeid med MDG.