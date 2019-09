Diskusjonen om hvem som bør overta som partileder etter Trine Skei Grande er i full gang internt i Venstre, til tross for at hun ikke har uttalt at hun ønsker å gå av som leder. Uansett hvem eller hvor mange i ledelsen som skal skiftes ut, er valgkomiteen godt i gang med sitt arbeid og hadde møte torsdag ettermiddag.

En undersøkelse gjennomført av Norstat er egnet til å gi vann på mølla til dem som ønsker Abid Raja i Venstre-ledelsen. Undersøkelsen kartlegger hvem folk liker blant et utvalg av landets toppolitikere. Undersøkelsen ble presentert på et kundearrangement Norstat hadde i forrige uke. De spurte er et representativt utvalg på 1000 personer over 18 år.