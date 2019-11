Det var under en debatt på LO Stats årlige konferanse på Gol at Johansen evaluerte valget og trakk lærdommer frem mot stortingsvalget i 2021.

Hans alvorlige budskap til de vel 200 LO-tillitsvalgte er at det foregår en «polarisering som svekker tilliten som får samfunnet til å henge sammen.»

Selv om han ikke nevnte noen person eller parti med navn, er det neppe liten tvil om at adressen i første rekke er Rødt, MDG og Folkeaksjonen mot bompenger og Frp.

– Hvorfor tapte vi valget, spurte Johansen, som beholdt byrådsmakten i hovedstaden takket være MDG, Rødt og SVs fremgang.

Han svarer at det er «lettere å identifisere seg med partier som har klare, tydelige standpunkt i noen få saker. De som ikke vil kompromisse, men er kompromissløse.»

– Tenker du på helheten, balansen, veier ting opp mot hverandre og er villig til kompromisser, taper du. Politikk blir mer og mer manesje og mindre og mindre lavmælte samtaler.

– Vi skal være akrobater og sirkushester. Dette taper Ap velgere på, sier han.

– Bompenger gikk tvers gjennom Ap

Johansen, som også sitter i Aps sentralstyre, la ikke skjul på at valgkampens to hovedsaker traff partiet som en torpedo midtskips.

– Bompenger og klima gikk tvers igjennom Ap. Vi prøvde å finne en løsning på begge deler:

– De som bor i Groruddalen som meg, og har betalt bompenger, fikk mindre bompenger. Og de som bor i indre by og som ikke har betalt bompenger, må betale bompenger. Vi delte regningen på flere. Vi ble straffet knallhardt.

– Vi gikk kraftig tilbake. Og aller hardest i de deler av byen som fikk reduserte bompenger, sier Johansen.

Trøsten for Johansen er at de fleste velgerne som forlot Ap holdt seg på den rødgrønne siden som beholdt og faktisk styrket flertallet etter fire år i posisjon. Han sier det peker frem mot stortingsvalget i 2021.

– Du kan se hvordan byen forandrer seg. Skolefritidsordningen er gratis for alle. Luften er renere. Eldreomsorgen er styrt av fagfolk i stedet for stoppeklokker.

– Dette kommer ikke av seg selv. Dette er et resultat av klare politiske valg, sier han.

Ulikt syn på samarbeidet med MDG

Les også: Sluttdato for oljeproduksjon får Fellesforbundet til å se rødt

I den gryende striden internt i Ap om hvordan partiet skal forholde seg til og samarbeide med MDG, har Johansen tatt klart standpunkt:

– Vi skal bygge allianser og bygge lag. Ap samler flertall. Frem mot 2021 må vi finne frem kaffekoppen og bygge lag og koalisjoner.

– Den store oppgaven frem mot 2021 er å samle kreftene på venstresiden og løse de største utfordringene i vår tid. Bygge broer til det grønne skiftet og til et mer rettferdig samfunn, sier han.

Mens Johansen fokuserer på utvidet samarbeid med spesielt MDG, er Aps partisekretær Kjersti Stenseng mer opptatt av å gjenreise Ap. Her er det etter alt å dømme større politisk uenighet enn ordbruken i seg selv tyder på.

– Vår jobb er å få velgerne til Ap, selv om vi selvsagt er glad for at venstresiden styrkes, sier hun.

Stenseng legger ikke skjul på at resultatet på 24,8 prosent er «veldig dårlig for Ap».

– Vi må erkjenne at vi ikke leverte i kommunevalget. Vi må bli bedre, sier hun.

Samtidig peker Stenseng på at Ap har mye å glede seg over:

– Vi er det suverene styringspartiet. Vi har flest ordførere. 66 prosent av innbyggerne bor i Ap-styrt kommune. Vi styrer alle de største byene, oppsummerer hun.

Hun støtter Raymond Johansen i analysen av det politiske klimaet:

– Vi klarte ikke å sette vår dagsorden. Det var polarisering som preget politikken, sier hun og peker på klima, distrikt og bompengene.

Hun advarer om at det er farlig for hele Norge hvis Aps ansvarlighet blir sett på som at partiet er passivt.

– Vi taper mye til Sp i distriktene og bompengeaksjonen og MDG i byene. Vi må passe på at vi ikke driver samfunnet i en retning der ansvarlighet blir straffet, sier hun.

Hun anklager regjeringen for å være «en utro partner» i forlikene om forsvar og politi, og at dette måtte Ap betale en høy pris for.

– Vi endte opp med skyld og ansvar for ting vi er dønn uenig i, sier Stenseng.