Ap samler 200 deltakere til landsstyremøte på nett

– Dette er et møte jeg har forberedt meg på i flere måneder, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre til NTB.

Den opprinnelige planen var å bruke landsstyremøtet mandag til å sette retningen for programarbeidet foran valget i 2021.

I en bredpenslet tale skulle partilederen stille sin diagnose over de viktigste politiske problemene som må løses på 2020-tallet, og antyde et sett med grunnprinsipper for hvordan partiet skal gyve løs på dem.

Men nå har koronaviruset kastet om på alt. Det fører til to store endringer.

– Det ene er at landsstyret ikke kan møtes fysisk. Så det nest største møtet som Arbeiderpartiet har, det skal vi nå ha digitalt, sier Støre.

Videokonferanse

Det betyr at deltakerne vil følge møtet fra sine egne datamaskiner.

Det hele begynner med en tale fra Støre klokka 11. Den blir strømmet åpent på nettet slik at alle som er interessert, kan følge med. Så fortsetter det med en videokonferanse klokka 13 der alle delegater med talerett kan tegne seg og holde innlegg.

Alt i alt er rundt 200 personer invitert til å delta.

Selv har Støre jobbet mye fra hjemmekontor den siste tida, der han har sittet i telefonsamtaler og videomøter med store og små bedrifter og med representanter for både helsetjenestene og Nav.

– Jeg tror vi har erfart de siste ukene at vi kan gjøre veldig mye og godt arbeid digitalt, sier han.

Krisediskusjon

Den andre endringen er at det nå naturligvis er viruskrisen som er hovedtema for partilederens tale.

– Krisen vil ha tunge føringer for hvordan vi skal tenke politikk fram mot et nytt program, sier Støre.

Han tror krisen vil prege Norge til langt inn på 2020-tallet.

– Og et veldig tungt budskap fra oss er at hvis vi ikke nå tenker sosial rettferdighet og fordeling i alt vi gjør, så mister vi de som nå blir rammet først, advarer Støre.

– Det er ofte de som har det vanskeligst i utgangspunktet, som blir rammet først av permitteringer og oppsigelser, og som faller utenfor.

Den norske modellen

Støres hovedbudskap er at Norge nå må ta den norske samfunnsmodellen i bruk i krisehåndteringen.

– Vi må ikke bare utnytte den norske modellen, vi må styrke den og gi den kraft. For det er den vi hviler på nå, sier han.

Det betyr tiltak for å få folk i arbeid, for å heve kompetanse, for å utvikle en industri som kutter utslipp og skaper jobber, og for å sikre en velferdsstat som er der for alle, ifølge Støre.

Kjente toner fra Arbeiderpartiet, med andre ord. Men krisen – og en situasjon der arbeidsløsheten er på sitt høyeste nivå siden 1930-tallet – setter ifølge partilederen budskapet i et skarpt relieff.

– Det er klart at vi får en helt annen inngang etter at vi har håndtert denne epidemien, sier han.