Kongens trontale taus om maktkamp, bedrageri og regjeringskrangel

– Den 22. januar ble regjeringen utvidet med Kristelig Folkeparti. Til grunn for utvidelsen ligger den politiske plattformen partiene ble enige om på Granavolden, sa kongen da han holdt trontalen under den høytidelige åpningen av Stortinget onsdag.

Talen, som er skrevet av regjeringen, startet med et tilbakeblikk til et tidspunkt preget av optimisme for regjeringssamarbeidet.

Etter et tre måneder langt avbrekk preget av valgkamp, personbeskyldninger og en bompengestrid som utfordret hele regjeringsprosjektet, var politikere i festskrud og hjemlige bunader samlet på høytidelig vis for å åpne det 164. storting.

Olav Olsen

Åpningen av Stortinget er en sjelden anledning der stortingsrepresentantene, hele regjeringen og kongehuset er samlet i en offisiell seremoni.

Fakta: Trontalen Trontalen leses av kongen ved Stortingets høytidelige åpning. Dette er nedfelt i Grunnloven. Trontalen er skrevet av regjeringen. Den inneholder hovedlinjene i regjeringens arbeidsprogram og politikk for det kommende året. Representantene står oppreist mens trontalen leses opp. Beretningen om rikets tilstand leses opp av regjeringens yngste statsråd og danner sammen med trontalen grunnlaget for en alminnelig politisk debatt, trontaledebatten. Med høyesterettsjustitiarius og en delegasjon fra Høyesterett på plass i høyesterettslosjen i stortingssalen, er alle de tre statsmaktene samlet i ett og samme arrangement. En rekke sivile og militære embetsmenn, det kongelige hoff og andre inviterte gjester er også til stede. Kilde: NTB

Regjeringens politikk for det kommende året

Flere konfliktsaker var fraværende i åpningstalen for Stortinget. I stedet pekte regjeringspartiene tilbake til januar, da stemningen dem imellom var bedre.

I trontalen leser kongen opp planene for regjeringens politikk for det kommende året. Men talen sier ingenting om maktkampene, seirene og nederlagene som preger hverdagen i nasjonalforsamlingen.

Her er noen av de viktigste politiske begivenhetene som har preget nasjonens politiske liv det siste året:

KrF gikk mot egen partileder – og inn i regjering

Rett før Kongens trontale i fjor annonserte Knut Arild Hareide overraskende at han ville anbefale partiet å skifte side i politikken og undersøke muligheten for samarbeid med Ap og Sp i stedet for statsminister Solbergs regjering. Det var startskuddet for en lang og smertefull debatt om partiets veivalg.

2. november vedtok KrFs ekstraordinære landsmøte med knapt flertall å innlede regjeringsforhandlinger med Høyre, Frp og Venstre.

Olav Olsen

22. januar ble Solberg-regjeringen utvidet med KrF til den første borgerlige flertallsregjeringen siden 1985. Regjeringens politikk bygger på samarbeidsavtalen Granavolden-plattformen som ble lagt frem 17. januar. Regjeringen teller nå 22 medlemmer, inkludert statsministeren, som er et rekordhøyt antall.

KrFs Knut Arild Hareide trakk seg som parti- og parlamentarisk leder i januar. På landsmøtet i april ble Kjell Ingolf Ropstad ny KrF-leder.

Les også: KrF-ledelsen splittet om veivalget

Fakta: Stortingets åpning Stortinget trer sammen og konstituerer seg tirsdag 1. oktober. Kongen står for åpningen onsdag 2. oktober, etter prosedyrer som er nedfelt i Grunnloven. Prosedyrene rundt åpningen av Stortinget har sine røtter tilbake til kongevalget på Eidsvoll i 1814. Kongen ble der eskortert av betrodde embetsmenn, og dette er videreført i dag ved at regjeringen inviterer en rekke sivile og militære embetsmenn til å delta i embetsmannsprosesjonen. Dronningen og kronprinsen deltar også ved åpningen. Når kongen med følge ankommer Stortinget, blir han ønsket velkommen av en deputasjon som består av syv stortingsrepresentanter. Deputasjonen tar imot kongen og hans følge på Løvebakken og ledsager dem så lenge de er i bygningen. Embetsmannsprosesjonen flankerer den røde løperen i vandrehallen når kongen og regjeringen forlater stortingssalen. Ettersom Grunnloven bestemmer at ingen deliberasjon eller drøftelser kan finne sted i kongens nærvær, må kongen ha forlatt bygningen før Stortinget kan vedta at trontalen og beretningen om rikets tilstand skal tas opp til behandling, og møtet kan heves. Til den høytidelige åpningen blir stortingssalen ommøblert og tronstolen blir satt frem der stortingspresidentens plass og Stortingets talerstol til vanlig står. Et bord for stortingspresidenten og sekretæren i presidentskapet blir plassert nede i salen i halvsirkelen fremfor plassene til representantene. Onsdag 3. og torsdag 4. oktober blir det holdt trontaledebatt, om innholdet i trontalen. Kilde: Stortinget, NTB

Men KrFs inntreden er ikke de eneste rokeringene regjeringen har gjort det siste året. 3. mai gjorde Frps Sylvi Listhaug comeback i regjeringen som eldre- og folkehelseminister – et drøyt år etter at hun gikk av som justisminister for å unngå flertall for mistillitsforslag mot henne.

Berit Roald

Juks med reiseregninger

Også på Stortingets benker er bemanningen endret. På plassen til Frps Mazyar Keshvari sitter vara Carl I. Hagen. Det har han gjort mer eller mindre siden Aftenposten i september i fjor avslørte at han hadde levert falske reiseregninger.

I desember ba Frps Mazyar Keshvari om unnskyldning for at han har levert falske reiseregninger til Stortinget. Han er nå tiltalt for grovt bedrageri og sykmeldt. Han har erkjent å ha levert fiktive reiseregninger for 450.000 kroner. Samtidig må Stortinget nå betale full lønn både til Keshvari og Hagen.

Olav Olsen

I april trakk Aps Hege Haukeland Liadal seg fra landsstyret og fra sine verv i Rogaland Ap etter Aftenpostens avsløringer av at også hun har levert falske reiseregninger til Stortinget. Politiet startet etterforskning av saken i august og har som mål å etterforske saken ferdig i løpet av høsten. Liadal møter som vanlig i Stortinget.

Bompengeopprør truet regjeringen

Mistillit til politikere var et sentralt moment også i valgkampens store sak: Bompengeopprøret. Ingen var forberedt på tyngden det skulle komme med.

Bompengeopprøret preget valgkampen og truet med å sprenge regjeringen. Statsminister Erna Solberg måtte avbryte det nordiske statsministermøtet på Island for å reise hjem og stille Frp og Venstre overfor et ultimatum: Godta hennes løsning, eller forlate regjeringen.

Les også: Carl I. Hagen i spissen for Frps bompengeopprør

Olav Olsen

Regjeringsdeltagelsen har ikke gitt Venstre og KrF den ønskede fremgangen. Tvert imot har den ført til en politisk dødsdans rundt sperregrensen.

Målingen Norstat har gjort for Aftenposten og NRK i september gir sentrumspartiene henholdsvis 3,4 og 3,7 prosent oppslutning. Frp sliter også med en kraftig tilbakegang på 3 prosentpoeng.

Raja beskyldte Frp for å spre «brun propaganda»

Les også: Frp godtok ikke Rajas unnskyldning

Opptakten til trontalen illustrerte godt at regjeringssamarbeidet har fått seg en knekk i valgkampen. Tirsdag ble Venstres Abid Raja gjenvalgt som visepresident på Stortinget, men ikke uten en smekk på fingrene fra Frp i form av 31 blanke stemmer.

De to partiene har kranglet høylytt om språkbruken i innvandringsdebatten, og i trontalen blir det lovet handlingsplaner for å styrke arbeidet mot diskriminering og hatytringer.

Krangelen mellom de to partiene eksploderte kort tid etter valget da Venstres Abid Q. Raja lovet «å si klart og tydelig ifra hver gang Jensen eller Listhaug kommer med brun propaganda». Senere beklaget han bruken av «brun» som henspiller på nazistenes stormtropper.