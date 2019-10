Det kommer frem etter et ekstraordinært møte i den utvidede utenriks- og forsvarskomitéen på Stortinget. Det er ikke lov å referere fra møtet, men temaet var ifølge NRK den krevende situasjonen i nordøstlige deler av Syria, og forholdene for de norske borgerne med IS-tilknytning som er internert i leire under kurdisk kontroll i området.

Som følge av Tyrkias invasjon av Syria, har kurdiske styrker som kontrollerer de aktuelle områdene gitt uttrykk for at de vil nedprioritere sikkerheten i leirene.

Det har vært et spesielt fokus på IS-kvinner som har små barn, og Støre sier til NRK at det nå trolig er flertall for at IS-kvinner kan returnere til Norge dersom de blir straffeforfulgt av norsk politi.

– Hvis det som skal til for et barn kommer hjem er at en mor ledsager, så er vi for det, forutsatt at det skjer tiltak i Norge. Jeg tror det er en holdning som har stortingsflertallet med seg, sier Støre.

