Denne uken har SV tatt til orde for å samle de fem opposisjonspartiene på Stortinget om en felles politisk plattform før valget. Senterpartiet sa kontant nei.

Aftenpostens og NRKs ferske partibarometer gir Trygve Slagsvold Vedum ryggdekning for valget. På målingen får Arbeiderpartiet og Senterpartiet 80 stortingsmandater tilsammen. Dermed er de to partiene bare fem mandater unna flertall. Det kan de to partiene oppnå med ett, eller flere, av alle de andre opposisjonspartiene SV, MDG eller Rødt.