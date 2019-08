Før Støre gikk på podiet reiste alle de fremmøtte seg for å hedre Ingrid Aune, Malvik-ordføreren som døde i en båtulykke i går.

Det ble deretter holdt ett minutts stillhet for Aune og DDEs sang «Det umulige e mulig» ble sunget fra scenen.

– Et forbilde

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre holdt sin tale til AUFs sommerleir på Utøya i en spesiell situasjon, bare en dag etter båtulykken utenfor Namsos.

Mange av dem som er på AUF-leiren kjente Aune, og hun hadde venner og kolleger over hele landet.

– Mange av dere kjente Ingrid godt, hun var så lett å like, så lett å ta på alvor og så lett å bli begeistret sammen med. Hun var et forbilde for alle i alle aldre. I mine minneord om henne sier jeg at hun var både ung og erfaren. Vi valfartet til henne i Malvik for å lære av henne, sa Støre.

Han sa at det var ekstra spesielt å snakke om dette tapet på Utøya.

– Nok en gang er en av våre beste tatt fra oss. Det føles så tungt og meningsløst, sa Støre.

Men han sa at nettopp på grunn av det som har skjedd på Utøya og det de står i nå, er det viktig å «ikke bli meningsløse», men å arbeide politisk.

– Dette skal bli en valgkamp i Ingrids ånd. Det betyr å forankre sakene våre i verdier, i hverdagsliv og i arbeidsliv, sa Støre.

Ap-lederen pekte på at nettopp Ingrid Aune, som gammel AUF-er, hadde stått der i Bakken på Utøya og utfordret ham som daværende utenriksminister og krevd handling i kampen mot klasevåpen.

– Folk føler seg oversett

Da Støre gikk over til å snakke om kommunepolitikk, var hans budskap at fellesskapet slår sprekker og at forskjellene øker.

– Fellesskapet er utsatt og truet. Forskjellene øker. De rikeste har fått åtte milliarder kroner i skattekutt hvert år. Samtidig har utgiftene til strøm, barnehage og pendleutgifter økt. Og maksprisen for barnehageplass har for første gang gått over 3000 kroner, sa Støre.

Ap-lederen pekte også på økt avstand mellom by og land og på en mer polarisert samfunnsdebatt.

– Folk føler seg oversett, sa Støre.

Skolemat for alle

En sak som trolig falt i smak blant AUF-erne var løftet om å gi alle elever i grunn- og videregående skole et gratis skolemåltid.

– Vi går til valg på ett skolemåltid for alle elever. Vi er nesten de eneste som i Europa som ikke har det. Jeg ser at Høyre på Twitter spør: hva med de med glutenallergi? Det fikser vi.

Støre lover også gratis skolefritidsordning.

– Størst klimakutt i Ap-kommuner

Støre var opptatt av at klimapolitikk også er en lokalvalgssak. Han pekte på at det er nødvendig å sikre ren lufte både i bygd og by og at kommunene har en viktig jobb å gjøre for å sikre det. ’

Ifølge Ap-lederen viser tall fra landets kommuner at de som er styrt av arbeiderparti-ordførere kutter mer i utslippene enn de som har en Høyre-ordfører.

– Når vi ser på alle landets kommuner, kutter våre kommuner mer i klimautslipp enn kommuner der Høyre styrer. Ap-styrte kommune har kuttet 50 prosent mer i utslippene enn i kommuner styrt av Høyre. Tar du med kommuner der vi er med og styrer, da har vi kuttet mer enn 3,5 ganger mer enn der Høyre er med og styrer, sa Støre til AUF-erne.