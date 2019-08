Saken blir oppdatert

Før Støre gikk på podiet reiste alle de fremmøtte seg for å hedre Ingrid Aune, Malvik-ordføreren som døde i en båtulykke i går.

Det ble deretter holdt ett minutts stillhet for Aune og DDEs sang «Det umulige e mulig» ble sunget fra scenen.

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre holder sin tale til AUFs sommerleir på Utøya skjer i en spesiell situasjon, bare en dag båtulykken utenfor Namsos.

Mange av dem som er på AUF-leiren kjente Aune, og hun hadde venner og kolleger over hele landet.

– Mange av dere kjente Ingrid godt, hun var så lett å like, så lett å ta på alvor og så lett å bli begeistret sammen med. Hun var et forbilde for alle i alle aldre. I mine minneord om henne sier jeg at hun var både ung og erfaren. Vi valfartet til henne i Malvik for å lære av henne, sa Støre.

Han sa at det var ekstra spesielt å snakke om dette tapet på Utøya.

– Nok en gang er en av våre beste tatt fra oss. Det føles så tungt og meningsløst, sa Støre.

Men han sa at nettopp på grunn av det som har skjedd på Utøya og det de står i nå, er det viktig å «ikke bli meningsløse», men å arbeide politisk.

– Dette skal bli en valgkamp i Ingrids ånd. Det betyr å forankre sakene våre i verdier, i hverdagsliv og i arbeidsliv, sa Støre.

Ap-lederen pekte på at nettopp Ingrid Aune, som gammel AUF-er, hadde stått der i Bakken på Utøya og utfordret han som utenriksminister og krevd handling i kampen mot klasevåpen.

Arbeiderpartiet avbrøt kommunevalgkampen i går på grunn av det tragiske dødsfallet.