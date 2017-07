Blant pingviner, seler og sjøløver i Akvariet i Bergen tar statsminister Erna Solberg (H) opp kampen om stemmene til vestlendingene.

Vestlandsturneen til statsministeren startet tidligere på dagen på Torgallmenningen i Bergen.

– Jeg legger merke til at en annen fyr var her i forrige uke og erklærte at Bergen er Arbeiderpartiets by, forteller Solberg til de fremmøtte.

Det var ikke like mange som hadde møtt opp i Bergen sentrum som for fire år siden. Arbeiderpartiet har siden den gang gjort store byks på meningsmålingene i alle de fire vestlandsfylkene. Solberg mener derimot det ikke er noen krise.

– Jeg mener ikke vi sliter på meningsmålingene, men vi gjør det litt svakere enn ved sist valg, sier Solberg til Aftenposten.

Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet har nettopp lagt bak seg en stor vestlandsturné, som også startet i Bergen. Nå er det Solbergs tur til å kjempe om velgernes gunst i Hordaland, Rogaland og Vest-Agder.

– Bedre kvalitet i helsevesenet, utdanningsløfte, flere jobber og forsvar og beredskap, sier statsministeren at Høyre går til valg på.

Hommedal, Marit / NTB scanpix

Lite er overlatt til tilfeldighetene når landets to største partier velger å starte valgkampen i Vestlandets sørligste fylker. Siden forrige valg har Vestlandet vært hardt rammet av oljekrisen, noe som har ført til bevegelse i velgermassene.

Men de ferskeste tallene fra Nav viser at ting har snudd på Vestlandet.

– Ap og Høyre konkurrerer nå om virkelighetsbeskrivelsen på Vestlandet: Er alt tilbake til det normale? Har regjeringen gjort alt den kunne? Er alt på stell nå, eller har vi et underliggende strukturelt problem, påpeker valgforsker Anders Todal Jenssen ved NTNU til NTB.

Poll of polls, som oppsummerer meningsmålinger, har lagt frem en nedbrutt måling som viser at hvis målingene treffer, så vil Arbeiderpartiet og Høyre ende opp med fire mandater hver. En fersk meningsmåling utført av InFact for Bergensaviser viser at Arbeiderpartiet kan kapre fem mandater og Høyre mister to i Solbergs hjemfylke.

Poll of polls peker imidlertid på at «for Arbeiderpartiet er det ikke enkelt å forene målingene i juni i Rogaland med 30,0 og Hordaland med 24,2. I disse fylkene med en delvis sammenfallende velgerstruktur vil valget trolig gi mindre forskjeller for Arbeiderpartiet enn disse målingene antyder.»

Ap-lederen liker midlertidig ansatte i prosjekt i kommunene, men ikke i privat sektor. – Det er to helt ulike ting, sier han.

Opp og ned på vestlandet

I 2013 hentet Høyre 27,8 prosent av stemmene fra de fire vestlandsfylkene. Arbeiderpartiet gikk fra 30,5 til 24,9 prosent stemmeandel i samme periode.

– I Hordaland er det mulig for Arbeiderpartiet å sikre seg et femte mandat, men for å sikre seg seks må Arbeiderpartiet opp nesten ti prosent, sier Terje Sørensen, som jobber som valg-tallknuser for TV2, til Aftenposten.

Høyre sikret seg fem mandater og fikk et utjevningsmandat i Hordaland. Arbeiderpartiet endte med fire, og mistet dermed et mandat i Solbergs hjemfylke ved forrige stortingsvalg.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har selv innrømmet at partiet ikke brukte nok tid på Vestlandet i 2013 og at partiet har jobbet systematisk for bruke mer ressurser på Vestlandet.

I Rogaland ved forrige stortingsvalg gikk Ap tilbake, men ble stående med fire mandater. Høyre gikk derimot opp og sikret seg et nytt mandat.

Sørensen mener Arbeiderpartiet er avhengige av å sikre seg minst et ekstra mandat i begge fylkene.

– I de to vestlandsfylkene er utgangspunktet for Ap så dårlig at blir det ikke fremgang vil Støre være en sterkt svekket statsministerkandidat.

«Slaget om Vestlandet», mener han derimot er noe opphausset av partiene.

– Det vil ikke forundre meg om noen av de store partiene begynner å snakke om «Slaget om Nord-Norge». Mandater er like lett å vinne andre steder, sier Sørensen.

Stor sannsynlighet for Venstre under sperregrensen

Sørensen spår at pr. dags dato er det større sannsynlighet for at Miljøpartiet de grønne og Venstre havner under sperregrensen, enn over.

Slik vurderer Sørensen sannsynligheten for at partiene ender under sperregrensen:

Miljøpartiet de grønne, 70 prosent sannsynlighet

Venstre, 60 prosent sannsynlighet

SV, 30 prosent sannsynlighet

KrF, 20 prosent sannsynlighet

– Det er derimot alltid overraskelser, sist gang kom de grønne ut av ingenting, mens SV trodde de var på trygg grunn, sier Sørensen.

– Kommer Venstre over sperregrensen, vil dette bli veldig jevnt, spår tallknuseren.

Avviser «slaget om Vestlandet»

Jo Saglie, forsker ved Institutt for samfunnsforskning, tviler på at det endelige «slaget» står på Vestlandet.

– Når politikere er på Vestlandet vil de nok si til velgerne at stemmene deres er viktige, men om det er noe grunnlag for at Vestlandet er viktigere, det er jeg ikke sikker på, sier Saglie til Aftenposten.

Saglie tror Vestland-fokuset til de to partiene har lite for seg.

– Et parti som går frem, vil ofte vinne mandater i ulike landsdeler, og et parti som går tilbake, vil gjerne miste mandater i mange deler av landet. Å peke ut en region som spesielt viktig tror jeg ikke har så mye for seg, sier Saglie og legger til:

– Samtidig vil det være mange fylker der de store partiene kan ligge nær å vinne eller tape et mandat. Dette gjør at partier som Høyre og Ap ikke bare kan konsentrere innsatsen i noen få fylker.

Saglie peker på at mellompartiene tradisjonelt har stått sterkere på Vestlandet, mens Arbeiderpartiet har stått svakere.

– Det som har gjort Vestlandet annerledes de siste årene har med problemene i oljeindustrien, som har skapt sysselsettingsproblemer i større grad enn i resten av landet, sier han.