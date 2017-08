– Det blir Senterpartiet i år òg. Men med en sterk bismak.

Solen skinner over Finnmark, Sp og tunet til melkebonde Jørn Suhr i Alta. Kyr og kalver rauter i fjøset. I dag har han besøk av Sp-politiker Geir Iversen fra Hasvik. Nå peker pilene tydelig sørover for listetopp Iversen. Mot Oslo og et sete i stortingssalen.