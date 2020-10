First House publiserer statssekretærs kundelister

PR-byrået First House har publisert kundelistene til Anne Solsvik, som var partner i byrået fram til mandag, da hun ble utnevnt til statssekretær.

First House/Privat

NTB

6. okt. 2020 14:10 Sist oppdatert nå nettopp

I løpet av de siste 18 månedene før hun gikk tilbake til politikken har Solsvik blant annet vært hovedansvarlig for byråets kundeforhold til Avfall Norge, KLP og Fortum, skriver First House.

I tillegg har hun blant annet deltatt i byråets kundeforhold til Hurtigruten i mai. iTromsø omtalte den gang hvordan hun hadde bidratt til at Hurtigruten fikk et direktemøte med næringsminister Iselin Nybø (V).

Solsvik ble mandag utnevnt til statssekretær for kunnskapsminister og Venstre-leder Guri Melby. Hun har tidligere vært rådgiver for tidligere Venstre-leder Trine Skei Grande, men begynte i First House i 2015. Hun ble partner i byrået i 2019.

Fakta Dette er kundelisten: Kundeforhold med Solsvik som hovedansvarlig: Den norske Veterinærforening

Harald A Møller AS

Avfall Norge

Fair Collection AS

Bryggeri- og drikkevareforeningens (BROD)

Kronos Titan AS

Norsk Fjernvarmeforening

Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap

Fortum

Norges Kemner- og Kommuneøkonomers forbund Kundeforhold hvor Solsvik har bidratt: Hurtigruten

Rema 1000 Norge AS

Arendals Fossekompani ASA

NELFO

Vow ASA

Biokraft AS

FMC Kongsberg Subsea AS

Bauer Media AS

Lindorff AS (tom juni 2019)

CJ Selecta S.A.

Norsk Gjenvinning Norge AS

Oslo-Stockholm 2.55

REG International Trading & Commodities B.V. I tillegg er det enkelte kunder hvor Solsvik har bidratt med «småoppgaver», ifølge First House. Kilde: First House Vis mer