Solberg beklager at statssekretæren hennes var involvert i Molde-ordførerens utspill om Oslo

Statsminister Erna Solberg (H) beklager at Statsministerens kontor har vært involvert i Molde-ordførerens Oslo-utspill.

2. mars 2021 19:39 Sist oppdatert nå nettopp

Mandag avslørte NRK at Molde-ordfører Torgeir Dahl fikk hjelp av statssekretær Peder W. Egseth til å komme i kontakt med VG i forbindelse med sin koronakritikk av Oslo.

– Dette burde han (Egseth, journ.anm.) ikke gjort, sa Solberg tirsdag kveld.

Hun understreket at hun har ringt Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) for å beklage hendelsen. Johansen har kalt kritikken «usmakelig».

– Jeg beklager at SMK har vært involvert i et utspill som strider mot regjeringens arbeid. Jeg har derfor i kveld ringt Raymond Johansen og beklaget SMKs involvering, sier Solberg.

Solberg sier at hun fortsatt har tillit til Egseth.

– Peder er dyktig og flink, og alle kan gjøre feil. Jeg mener folk fortjener en ny sjanse, sier statsministeren.

Hun avviser at det eksisterer en ukultur opå Statsministerens kontor og gjentok at hun synes utspillet til Molde-ordføreren er et "unødvendig sidespor" som SMK ikke burde bidratt til.

– Var dette Dahls initativ, eller var det Egseth som ansporet ham?

– Det er jo sånn at Torgir Dahl tidligere har vært i diskusjon og debatt rundt disse spørsmålene. Han sier det var hans initiativ å gå inn, men at han fikk hjelp av Peder, sier Solberg.

Aftenposten har så langt ikke lykkes i å komme i kontakt med Egseth tirsdag kveld.

Fire samtaler

Ifølge Molde-ordføreren hadde han lørdag og søndag fire samtaler med Egseth. Den første kontakten skjedde noen timer før VG-intervjuet lørdag, der Dahl gikk hardt ut mot Oslo.

– Det ser ut til at Oslo aldri får kontroll på smitten. Jeg merker meg at det stadig er et høyt smittetrykk i Oslo, som forplanter seg ut i landet, sa ordføreren til avisen.

Dahl benektet først at han hadde hatt kontakt med SMK før han kom med utspillet.

Molde-ordføreren benektet at han hadde hatt kontakt med Statsministerens kontor før han kom med utspillet. I ettertid kom det frem at ordføreren hadde kontakt med statssekretær Peder W. Egseth ved SMK før utspillet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Bør beklage

Saken er blitt politisk sprengstoff, og kritikken har haglet både mot statsminister Erna Solberg og Høyre.

Solberg har avvist at hun kjente til saken før hun leste den i avisen søndag. Hun har uttalt at hun mener saken er et uheldig sidespor, og sagt at hun også har vært tydelig på dette internt.

– Hun bør helt klart beklage dette. Her har Statsministerens kontor drevet gjennom en helg virksomhet som er stikk i strid med det som burde vært statsministerens oppdrag, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NRK tirsdag kveld.

Han har flere ganger bedt statsministeren komme sterkere på banen i saken.

– Sannheten om hvordan angrepet på Oslo kom i stand, må frem, og jeg forventer at statsministeren bidrar til det, sier Støre i en uttalelse til flere medier tirsdag.

Klokken 20 tirsdag møter Solberg pressen på Statsministerens kontor.