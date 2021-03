Han mistet deler av fedrekvoten. Nå blir loven endret.

Går det som barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad håper på, kan fedrekvotefellen være fjernet innen 1. oktober. Deretter blir det fri utsettelse av foreldrepenger.

Øystein Lorvik Nilsen fortalte i februar i fjor om stor frustrasjon og fortvilelse over å miste flere uker med betalt permisjon. De var planlagt sammen med sønnen Mikkel, som da var ti måneder. Foto: Olav Olsen

Nå nettopp

– Det er fantastisk at loven endelig blir endret!

Det sier Øystein Lorvik Nilsen. Han tok kontakt med Aftenposten for et drøyt år siden. Da var han fortvilet og frustrert etter å ha mistet flere uker med foreldrepenger. Drømmen om 75 dager med lønnet pappaperm for å være sammen med sønnen Mikkel brast.