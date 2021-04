Du vet du er på et digitalt landsmøte, når det dukker opp en katt på skjermen ...

Når ord som «reload», «trykk på F5» og «du trykket på feil mute-knapp» går igjen, vet du at du er på et digitalt landsmøte midt i en pandemi.

17. apr. 2021 16:21 Sist oppdatert nå nettopp

(OBS: Denne saken forstås best av folk som har sittet på hjemmekontor ett års tid...)

Fullstappet landsmøtesal. Hvisking i krokene. Fraksjonering på rommet og nachspiel. Alt dette kjennetegner et politisk landsmøte. Men midt i en pandemi, med lumske mutanter, er alt annerledes og landsmøtene digitale.

Når nærmere 300 politikere med ulike datakunnskaper skal delta på et landsmøte fra sin egen stue, kan det gå i ball.

Du vet du er på et digitalt landsmøte:

1. Når ordstyreren opplyser at «vi spiller litt film,» fordi systemet brøt sammen da landsmøteutsendingene skulle ta stilling til leksefri skole.

2. Når en av dem som dukker opp på storskjerm og klapper etter partilederens tale, har en katt på armen.

3. Når partilederen ser ut i luften, sier «hører du meg nå?» og lettere irritert på grunn av teknisk trøbbel slår pennen i bordet og spør om hvem som er sjefen her.

4. Når du på en pressekonferanse ser en forvirret partileder og noen sier: «Jeg hørte deg ikke, Jonas»

5. Når spritforbruket på landsmøtet er størst i rommet der partilederen og noen få andre har fått lov til å bruke en talerstol enn på ulike hotellrom på kveldstid.

6. Når du på en pressekonferanse får høre følgende: «Da prøver vi Aftenbladet igjen som trykket på feil mute-knapp».

7. Når du hører ordstyrer si følgende midt under den mest spennende voteringen om rusreformen: «Da får jeg beskjed fra alle kanter om at systemet har hengt seg opp.»

8. Når trimguru og TV-kjendis Yngvar Andersen dukker opp på skjermen for å få deletatene til ta «et vingeslag for å aktivisere skuldermusklene».

9. Når ordstyrer «resetter voteringen» og ber folk «reloade nettleser med F5».

10. Når noen tror de kan avgjøre rusreformen ved å melde fra om sitt syn på snapchat.

11. Når ordfører ikke får antall avgitte stemmer til å stemme med antall delegater. Han vet ikke om noen som har skrudd av kameraet, har gått for å hente en kaffe eller på toalettet, men påpeker at «kanskje er noen ikke til stede uten at vi vet om det».

12. Når videoen med «Ellinors vise» om at det skal bli like fint å jobbe som å danse, må vises to ganger etter hverandre, fordi ordstyrerbordet trenger litt mer tid.

13. Når du ser et flammende innlegg uten å høre et eneste ord - fordi mikrofonen står på «mute».

Vil du heller lese mer seriøse saker om hvilke vedtak som ble fattet på Aps landsmøte, får du det her: