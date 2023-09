Mot historisk valgkveld – Høyre ligger an til å bli største parti

Aps nesten 100 år lange rekke som landets største parti, kan være over. Det tyder de første tallene på. Det kan gå mot et brakvalg for Høyre.

Høyreleder Erna Solberg på bakrommet. Hun får se de første valgprognosene presenteres. Fra venstre Høyres pressesjef Cato Husabø Fossen, Ernas venninne Marianne Røiseland, Ernas stabssjef Jenny Clemet von Tetzschner og Ernas datter Ingrid S. Finnes Vis mer

Publisert: 11.09.2023 21:00 Oppdatert: 11.09.2023 21:52

Høyre-folk landet rundt kunne juble da de første tallene ble presentert klokken 21.00 mandag kveld. I Arbeiderpartiet ligger det an til skuffelse.

– Det føles fantastisk, det gjør det. Høyre har gjort et kjempegodt valg og det ser ut til at vi er landets største parti. Men kvelden er ennå ung. Valgdagsstemmene er ikke talt opp, sier nestleder Henrik Asheim på partiets valgvake.