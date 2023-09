Valgdramaet i Sandnes: Svik, ryggdolking og dobbeltspill i «Game of Trones»

Sandnes har de siste dagene vært åsted for et heftig politisk drama. Eller et «politisk intrigemakeri av et helt usedvanlig kaliber», som Aftenbladets politiske redaktør kaller det.

Betenkt stemning under forhandlingene i Sandnes tirsdag kveld. Kenny Rettore (H), Oddny Helen Turøy (KrF), Christian Riska (KrF) og Pål Morten Borgli (Frp). Vis mer

Publisert: 15.09.2023 20:33 Oppdatert: 15.09.2023 21:03

Kortversjonen I Sandnes har det vært politisk drama etter lokalvalget. Høyre var i samtaler med Ap, KrF og Venstre, men valgte senere å inngå samarbeid med Frp.

Frp hevder at det i en tidligere avtale var en forutsetning for samarbeid var at Pål Morten Borgli skulle bli ordfører, men Høyre mente dette var en ikke-bindende intensjonsavtale.

Prosessen har ført til sterke reaksjoner fra både involverte politikere, kommentatorer og en statsviter. Sammendraget er laget ved hjelp av kunstig intelligens (KI) og kvalitetssikret av Aftenpostens journalister. Vis mer

I hjertet av Sandnes, i bydelen Trones og sentrum, ligger det monumentale rådhuset i bykommunen med rundt 80.000 innbyggere.

Etter lokalvalget mandag har denne bygningen vært åsted for et oppsiktsvekkende politisk drama, som har spilt seg ut i sanntid i flere medier i Rogaland.