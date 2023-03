Mehl er regjeringens klart mest populære politiker

Emilie Enger Mehl er tidenes yngste justisminister. Det betyr ansvaret for Norges beredskap i en tid med krig i Europa.

Emilie Enger Mehl (29) danker ut alle sine regjeringskolleger i en fersk popularitetsmåling.

16.03.2023 19:24

Senterpartistene må finne noe annet enn oppslutningen hos velgerne for å skape god stemning på helgens landsmøte. Partiet er mer enn halvert på meningsmålingene siden valget i 2021.

Nylig kom det imidlertid tall som iallfall en av partiets største profiler kan glede seg over. En Norstat-undersøkelse viste at Mehl er Norges tredje best likte politiker. Kun Abid Raja og Erna Solberg gjorde det bedre.