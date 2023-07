AUF-lederen fikk vondt i magen av Unge Høyre-lederens utspill: – Skremmende og radikalt.

Ola Svenneby tar til orde for full innvandringsstopp til Norge. – Vi skal søren meg ikke være de som lukker døren og sier at nå holder det, svarer AUF-lederen. Også arbeiderpartitopp reagerer.

AUF-leder Astrid Willa Eide Hoem reagerer sterkt på Unge Høyre-lederens utspill om full innvandringsstopp. Vis mer

Håndhilsningsnekt og foreldre som tar barna ut av nærskolen, har skapt diskusjon.

– Jeg tror ikke det finnes en annen løsning på det enn at Norge tar enn pause i innvandringen, sier Unge Høyre-leder Ola Svenneby i et intervju med Aftenposten.

Det har fått arbeiderpartitopp og AUF-leder til å reagere.

Fikk vondt i magen

– Vi er verdens rikeste og topper listene over verdens beste land å bo i. Vi skal søren meg ikke være de som lukker døren og sier at nå holder det, skriver AUF-leder Astrid Willa Eide Hoem i et innlegg på Facebook.

Ola Svenneby har understreket at dette er hans personlige mening, som han håper Unge Høyre vil bli med på. Det er heller ikke Høyres politikk.

– Dette er et skremmende og radikalt grep. Jeg tror og håper flere i Unge Høyre fikk like vondt i magen av å lese denne saken som meg, sier Hoem til Aftenposten.

Svenneby sier nei til kvoteflyktninger og familiegjenforening. Mer midler burde heller gå til hjelp i nærområdene.

Det siste er Hoem enig i. AUF ønsker å øke bistandsandelen til 3 prosent av BNI.

Mye mer er hun ikke enig med Unge Høyre-lederen om.

– Kvoteflyktninger er de mest sårbare menneskene som er hentet direkte ut av FN. De lever under svært farlige kår.

Familiegjenforening peker AUF-lederen på som et grunnleggende integreringstiltak.

– Hvis man ikke skal få ha kone, barn og sin nærmeste familie rundt seg, hvor god integrering får man da?

Oppsiktsvekkende

Også arbeiderpartitopp Kamzy Gunaratnam reagerer.

– Populistisk utspill! Normalt hører vi slike ting fra Frp, men at dette kommer fra en høyrepolitiker er oppsiktsvekkende, sier stortingsrepresentanten.

Hun legger til:

– Sosiale utfordringer må møtes med sosiale tiltak. Ikke merkes med en hudfarge, sier hun.

– Men det har ikke akkurat blitt mindre utfordringer i Oslo. Kunne Arbeiderpartiet ha gjort noe annerledes de siste årene?

– Arbeiderpartiet har fått til mye i Oslo, både når det gjelder tiltak for å få folk i arbeid, satse på idretten og skole, få flere i barnehage og færre som bruker kontantstøtte. Og det må vi gjøre mer av. Det vi ikke trenger er en oss-dem-retorikk som bare skaper polarisering og frykt.

Kamzy Gunaratnam reagerer på unge Høyre-leder Ola Svennebys utspill. Vis mer

– Fravik fra helt grunnleggende menneskerettigheter

Unge Venstre-lederen, Ane Breivik, har også kastet seg inn i debatten.

– Unge Høyres utspill representerer en urovekkende dreining på høyresiden, sier hun til Aftenposten.

Breivik viser til at å søke asyl er en menneskerett, og at familiegjenforening ivaretar retten til et privat- og familieliv.

– Ola tar altså til orde for å fravike helt grunnleggende menneskerettigheter.

– Det er også ironisk at Unge Høyre sikkert ville kritisert Iran eller Saudi-Arabia for visse menneskerettighetsbrudd samtidig som lederen deres argumenterer for at Norge ikke skal følge de samme menneskerettighetskonvensjonene på andre punkter.

Frp vil ha innvandringsstopp i Oslo

Fremskrittspartiet i Oslo har tatt til orde for innvandringsstopp i hovedstaden.

Innvandringspolitisk talsperson Erlend Wiborg opplyser til Aftenposten at partiet kun ønsker å ta imot ukrainske flyktninger.

Innvandringspolitisk talsperson i Frp Erlend Wiborg ønsker full innvandringsstopp i hovedstaden, såfremt man ikke er ukrainer eller i jobb. Vis mer

De ønsker også at det skal stilles krav til innvandrere som er bosatt i andre kommuner. Dersom man ønsker å flytte til Oslo, må man kunne forsørge seg selv.

– Det skaper stort press på velferdstjenestene i Oslo og ikke minst bidrar det til så høy innvandrerandel at man ikke lykkes med integrering. Så hvis man ønsker å flytte til Oslo som ikke-norsk statsborger, må man være i jobb, sier Wiborg.

Oslo-saker har satt fyr på debatten

Svenneby reagerte på Aftenpostens sak om en familie på Trosterud i Groruddalen i Oslo som nå tar sin 11 år gamle datter ut fra nærskolen. Kulturforskjellene ble for store for familien.

En annen mye omtalt sak fra Groruddalen er det kraftige utbruddet fra en rektor da noen gutter i 10. klasse ikke ville håndhilse på henne under vitnemålsutdelingen ved skolen.

Skolebyråd i Oslo Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) advarte i et intervju i Aftenposten torsdag mot å koble problemene i Oslo-skolen til kultur og religion. Hun sier det først og fremst handler om levekår.