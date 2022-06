SV-topp vil ikke si om han har tillit til stortingsdirektøren

SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes vil ikke si om han har tillit til stortingsdirektør Marianne Andreassen. – The jury is out, sier han.

Stortingsdirektør Marianne Andreassen har tidligere ikke ønsket å kommentere Torgeir Knag Fylkesnes’ pendlerboligsak.

22. juni 2022 15:42 Sist oppdatert nå nettopp

SV retter nå åpen kritikk mot Stortingets administrasjon – og mot stortingsdirektør Marianne Andreassen.

SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes har nemlig fått det som trolig er en saftig baksmell på skatten. Selv mener han at Stortingets administrasjon har gitt feil informasjon om hva slags skatteregler som egentlig gjelder.