Solberg tror på Ropstad, men gir ham kritikk for at han ikke fortalte at han aldri betalte noe til foreldrene

– Det er ikke noe godt signal at man eventuelt har gått inn i en gråsone, sier statsminister Erna Solberg om statsråd Kjell Ingolf Ropstads skattegrep.

– Jeg tror på hans forklaring om at han hadde til hensikt å betale for å bo hjemme hos foreldrene, sier statsminister Erna Solberg.

17. sep. 2021 14:43 Sist oppdatert 6 minutter siden

Aftenposten avslørte fredag at Ropstad i fjor tok aktive grep for å unngå å betale skatt på statsrådsboligen. Han oppga at han dekket utgifter på foreldrenes hus, men betalte aldri en krone.

Slik unngikk han en skatteregning på 175.000 kroner. Ropstad har innrømmet og beklaget at han la planer for å unngå skatt.