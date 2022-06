Byrådet har bestemt seg: Fornebubanen skal bygges ferdig

Grunneiere langs den planlagte traseen til Fornebubanen er villige til å legge 2,1 milliarder kroner ekstra på bordet for å få realisert banen. Det gjør at byrådsleder Raymond Johansen (Ap) slår fast at banen skal ferdigstilles.

Mandag kveld kunne Oslos byrådsleder Raymond Johansen slå fast at Oslo Arbeiderparti sier ja til å ferdigstille Fornebubanen.

13. juni 2022 17:36 Sist oppdatert 36 minutter siden

Grunneierne langs banen er de to siste ukene blitt villige til å betale langt mer for banen. Til sammen vil de bidra med 2,1 milliarder kroner mer. NRK meldte nyheten først.

Etter flere kostnadssprekker i milliardklassen har det vært fare for at byggingen av T-banestrekningen kunne bli skrotet.

For to uker siden satte Oslo Ap foten ned og sa at seks krav måtte oppfylles før de kunne si ja til å fullføre banen.

Flere krav var knyttet til at grunneierbidragene måtte betydelig opp. Mandag ettermiddag har bystyregruppen sittet i et nytt møte for å ta stilling til de nye bidragene.

– Fornebubanen skal bygges, slår Raymond Johansen (Ap) fast på kveldens pressekonferanse.

Fakta Fornebubanen Fornebubanen er en ny T-banestrekning, som skal gå fra Majorstuen til Fornebu.

Banen vil bli cirka 8 km lang og skal ha seks underjordiske stasjoner: Fornebu, Flytårnet, Fornebuporten, Lysaker, Vækerø og Skøyen. Ved Majorstuen planlegges banen påkoblet til eksisterende T-banenett.

Banen skulle etter planen stå ferdig i 2027, men vil nå trolig ikke bli ferdig før i juni 2029, ble det varslet om i starten av april.

Det ble samtidig varslet om nye milliardoverskridelser. Kostnadene har økt fra 18,5 milliarder til 23, 3 milliarder. Men fremtidig pris- og lønnsvekst er ikke regnet inn, og sluttsummen er ventet å bli langt høyere.

Oslo og Viken har i Oslopakke 3-samarbeidet blitt enige om å finansiere banen ved å øke bompengene med 40 prosent og legge planene om en ny stasjon på Majorstuen på is.

Avtalen må godkjennes av bystyret i Oslo og fylkestinget i Viken innen 1. juli. (Kilde: Oslo kommune) Vis mer

Tror Oslo vil spare 2,5 milliarder

– Grunneierne kommer til å måtte betale vesentlig mer av regningen på Fornebubanen, men de får også en enorm gevinst. Verdien på tomtene deres stiger kraftig i verdi når Fornebubanen bygges, sa byrådslederen.

Byggegropen til Fornebubanen. Arbeidet har pågått siden 2020.

Johansen presenterte også en oppdatert fordelingsnøkkel på hvordan kostnadene skal fordeles mellom Oslo og Viken. Den åtte kilometer lange T-banestrekningen vil gå både i Oslo og Viken fylke, og det siste prisanslaget er rundt 26,4 milliarder kroner.

Nå skal Oslo dekke 43 prosent av kostnadene og Viken dekke 57 prosent.

– Dette er ikke endelige tall, og bildet kan endre seg. Men Oslos del av regningen ser ut til å bli 2,5 milliarder kroner lavere, sier Johansen.

Opprinnelig var det lagt til grunn at 53 prosent av kostnadene var i Oslo, mens 47 prosent var i Viken.

Byrådsleder Raymond Johansen og bystyregruppen til Oslo Ap møttes mandag for å diskutere Fornebubanen. Her er Johansen på vei ut av møtet like etter klokken 18.

– Har man gjort en for dårlig jobb i forhandlingene frem til for to uker siden når man klarer å gjøre så store endringer inne i tolvte time?

– Nå har vi fått til mye på 14 dager. Det er det viktigste. Og, ikke minst, tror jeg grunneierne har sett alvoret i situasjonen, sier Johansen.

Byrådslederen påpeker at en så tung infrastrukturinvestering øker verdien på eiendommene rundt den planlagte traseen.

– Honnør til grunneierne som har sett dette alvoret i situasjonen og har satt opp farten og forpliktet seg, fortsetter Johansen.

– Burde man ikke gjort dette i forkant?

– Det kan man godt si, men det var så langt vi kom da. Det var naturlig for oss på bakgrunn av kostnadsbildet å snu alle steiner. Det er mange som har jobbet knallhardt de siste 14 dagene og jeg er imponert over det vi har greid å få til.

Fakta Dette er Aps seks krav: Viken må ta en større eierandel i Fornebubanen. I dag står Oslo kommune med en eierandel på 53 prosent, og Oslo AP krever at denne reduseres.

Utbyggerne må bidra mer ved at grunneierbidraget økes.

Fordelingen av inntektene fra grunneierbidraget må komme begge fylker til gode.

Viken må ta et større ansvar for fremtidige kostnadsøkninger.

Oslo og Bærum må organisere byutviklingen på en måte som sørger for at grunneierbidraget kommer inn, og at passasjergrunnlaget blir tilstrekkelig. AP mener også at Bærum må vise at de vil regulere på en måte som bidrar til mer boligutbygging.

Økt kapasitet på Grorudbanen ved at ombyggingen av T-banestasjonen på Majorstuen gjennomføres innenfor Oslopakke 3. Vis mer

Milliardoverskridelser

Det var i starten av april det ble kjent at Fornebubanen ville få milliardoverskridelser.

Mens kostnadsrammen først var beregnet til 16,2 milliarder kroner, er det foreløpige siste tallet 26,4 milliarder for den drøyt åtte kilometer lange T-banestrekningen mellom Majorstuen og Fornebu.

Byrådsleder Raymond Johansen og Oslo Aps bystyregruppe samlet seg mandag i formannskapssalen i Oslo rådhus.

Kostnadsøkningen på banen har ført til en politisk krise mellom Oslo og Viken.

Flere av kravene fra Oslo Ap går på at Viken må ta en større del av den økonomiske byråden og risikoen. De krever også at Viken må dele mer av grunneierbidragene de har fått inn på sin side av fylkesgrensen. Mens Viken har fått inn over 2 milliarder kroner, har Oslo bare fått inn 88 millioner kroner. Om Viken har innfridd noen av disse kravene, er så langt ikke kjent.

Viken holdt selv en pressekonferanse kort tid etter at Oslo Ap fremsatte sine krav. Der avviste de kravene fra Oslo Ap. I etterkant har det pågått flere samtaler mellom de to fylkene.

Kom med stikk til regjeringen

Under pressekonferansen kom Johansen også med et stikk til partifellene i regjeringen. Han sier han hadde forventet at staten skulle komme mer i møte når det gjelder finansiering av Fornebubanen.

Han viste også til det omstridte arbeidet med ny E18 inn mot Oslo. Dette milliardprosjektet foregår like ved Fornebu, og har ført til mye politisk strid i Oslo og Viken.

– Et steinkast fra Fornebubanen utvider staten en av Norges største veier til å bli enda større. Hvis noen tror at regningen på Fornebubanen blir høy, kan dere bare vente og se hva sluttsummen på E18 blir, sa Johansen.

– En vei vi i Oslo ikke ønsket oss, sa byrådslederen videre.