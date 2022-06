Nå avgjøres Fornebubanens skjebne. Oslo Ap tar stilling til nye tall.

Grunneiere langs den planlagte traseen til Fornebubanen er villige til å legge 2,1 milliarder kroner ekstra på bordet for å få realisert banen. Det gjør at byrådsleder Raymond Johansen (Ap) slår fast at banen skal ferdigstilles.

13. juni 2022 17:36 Sist oppdatert nå nettopp

Byrådet har en pressekonferanse klokken 18.30. Aftenposten følger denne fortløpende.

Grunneierne langs banen er de to siste ukene blitt villige til å betale langt mer for banen. Til sammen vil de bidra med 2,1 milliarder kroner mer. NRK meldte nyheten først.

Etter flere kostnadssprekker i milliardklassen har det vært fare for at byggingen av banen kunne bli skrotet. For to uker siden satte Oslo Ap foten ned og sa at seks krav måtte oppfylles før de kunne si ja til å fullføre banen.

Flere krav var knyttet til at grunneierbidragene måtte betydelig opp. Mandag ettermiddag har bystyregruppen sittet i et nytt møte for å ta stilling til de nye bidragene.

– Fornebubanen skal bygges, slår Raymond Johansen (Ap) fast.

Byrådsleder Raymond Johansen og bystyregruppen til Oslo Ap møttes mandag for å diskutere Fornebubanen. Her er Johansen på vei ut av møtet like etter klokken 18.

Hektisk møtevirksomhet

Byrådsleder Raymond Johansen var taus og hadde ansiktet i alvorlige folder da han hastet inn til møtet, som startet i 16.30-tiden.

Gruppeleder Andreas Halse ville heller ikke si noe på vei inn.

– Vi må snakkes etterpå, var alt han ville si til Aftenposten på vei inn.

Også de to andre byrådspartiene, SV og MDG, diskuterer saken på sine gruppemøter mandag ettermiddag.

Fakta Dette er Aps seks krav: Viken må ta en større eierandel i Fornebubanen. I dag står Oslo kommune med en eierandel på 53 prosent, og Oslo AP krever at denne reduseres.

Utbyggerne må bidra mer ved at grunneierbidraget økes.

Fordelingen av inntektene fra grunneierbidraget må komme begge fylker til gode.

Viken må ta et større ansvar for fremtidige kostnadsøkninger.

Oslo og Bærum må organisere byutviklingen på en måte som sørger for at grunneierbidraget kommer inn, og at passasjergrunnlaget blir tilstrekkelig. AP mener også at Bærum må vise at de vil regulere på en måte som bidrar til mer boligutbygging.

Økt kapasitet på Grorudbanen ved at ombyggingen av T-banestasjonen på Majorstuen gjennomføres innenfor Oslopakke 3. Vis mer

Byrådsleder Raymond Johansen og Oslo Aps bystyregruppe samlet seg mandag i formannskapssalen i Oslo rådhus.

Milliardoverskridelser

Det var i starten av april det ble kjent at Fornebubanen ville få milliardoverskridelser.

Mens kostnadsrammen først var beregnet til 16,2 milliarder kroner, er det foreløpige siste tallet 26,4 milliarder for den drøyt åtte kilometer lange T-banestrekningen mellom Majorstuen og Fornebu.

Kostnadsøkningen på banen har ført til en politisk krise mellom Oslo og Viken.

Flere av kravene fra Oslo Ap går på at Viken må ta en større del av den økonomiske byråden og risikoen. De krever også at Viken må dele mer av grunneierbidragene de har fått inn på sin side av fylkesgrensen. Mens Viken har fått inn over 2 milliarder kroner, har Oslo bare fått inn 88 millioner kroner. Om Viken har innfridd noen av disse kravene, er så langt ikke kjent.

Viken holdt selv en pressekonferanse kort tid etter at Oslo Ap fremsatte sine krav. Der avviste de kravene fra Oslo Ap. I etterkant har det pågått flere samtaler mellom de to fylkene.

Byggegropen til Fornebubanen. Arbeidet har pågått siden 2020.