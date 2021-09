«Oljebrølet» har tiltrukket seg 220.000 nordmenn. Bak står flere Frp-profiler.

Frp og leder Sylvi Listhaug mobiliserer velgere ved å fronte «Oljebrølet».

Nok en gang er Fremskrittspartiet tungt inne i en protestbevegelse på Facebook midt i valgkampen.

3. sep. 2021 08:37 Sist oppdatert nå nettopp

Midt i valgkampen ble klimabrølet forsøkt overdøvet med et oljebrøl. Den lukkede Facebook-gruppen «Oljebrølet» har på få dager fått over 220.000 medlemmer.

Frp-toppene har klemt Facebook-gruppen til sitt bryst. Begge Frps nestledere, Ketil Solvik-Olsen og Terje Søviknes, har skrevet innlegg i gruppen der de peker på Frp som det riktige partiet.

«Stem på de som våger fortelle miljøbevegelsen at oljå er viktig», skriver Solvik-Olsen i gruppen.

De er ikke de eneste Frp-toppene som bruker gruppen til å peke på eget parti. «Stopp MDG stem FrP», skriver stortingsrepresentant Helge André Njåstad og deler gruppen på sin politikerside på Facebook. Partileder Sylvi Listhaug oppfordrer alle til å melde seg inn, og også Christian Tybring-Gjedde promoterer bevegelsen.

Frp-leder Sylvi Listhaug fronter «Oljebrølet» aktivt på Facebook.

Frp tungt inne

Gruppens initiativtaker Helene Sørbu har en fortid som lokallagsleder og ordførerkandidat for Frp. Hun er gift med Frps stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen. Sørbu har sagt at hun ikke er medlem i noe parti lenger. Blant de titalls personene som har styrt gruppen de siste dagene, er fem nåværende eller tidligere lokalpolitikere i Frp. Det viser Aftenpostens gjennomgang.

Hele Frps ledertrio står oppført som medlemmer av gruppen, og ti av Frps 26 stortingsrepresentanter var det da Aftenposten gikk gjennom gruppen. Til sammenligning var kun én av Høyres 45 stortingspolitikere med i gruppen.

– Er dette en del av Frps valgkamp?

– Oljebrølet har nok blitt til basert på et folkelig engasjement, ikke av Frp, skriver Frps markedssjef Helge Fossum på vegne av partiet i en SMS.

– Har det vært en strategi internt å delta i Oljebrølet, som Solvik-Olsen og Listhaug gjør?

– Det er naturlig at også flere Frp-ere engasjerer seg i diskusjonene som pågår. Vår valgkamp baserer seg på å diskutere våre politiske løsninger med folk, ikke å skape eksterne facebookgrupper, skriver Fossum.

Partiet svarer ikke konkret på om de visste at en slik Facebook-gruppe ville bli opprettet.

Stortingspolitiker Helge André Njåstad (Frp) promoterer oljebrølet og hvem som er best av Frp og MDG.

Ber kollegene roe seg

Samtidig advarer Frps stortingsrepresentant Roy Steffensen mot kollegenes engasjement. I et innlegg på gruppen ber han sine partikolleger om ikke å overøse siden med politiske innlegg i jakten på velgere.

– På sikt er det mye mer å tjene på en politisk gruppe som er uavhengig og ikke har politikere som er på jakt etter noen få nye stemmer. Hvis det går inflasjon i det, tror jeg folk ikke vil ha noe med det å gjøre, sier han til Aftenposten.

Det er ikke første gang Frp deltar aktivt i protestgrupper når de er i opposisjon. Før partiet ble regjeringsparti, opprettet tidligere partileder Siv Jensen Facebook-siden «Eldreopprør». Med sterke virkemidler delte partiet eksempler på uverdig eldreomsorg og lange køer for å få plass på sykehjem.

Facebook-siden gikk i dvale da partiet gikk inn i regjering i 2013. Dette skjedde til tross for at Frp beskrev siden som tverrpolitisk.

Startet i Innlandet

Hva står disse 200.000 oljebrølerne for? Noen deler bilder av bilen sin. Mange skriver at de er stolte oljearbeidere eller familiemedlemmer av dem. «Vi vil også brøle mot ødeleggelsen av arbeidsplasser og utvikling. Olje er makt – hvorfor skal vi gi fra oss denne makten til f.eks Kina og Russland?» heter det i gruppebeskrivelsen.

En underskriftskampanje delt av en gruppeadministrator tar til orde mot en sluttdato for oljen og hevder at oljeproduksjonen ikke bør ta «slutt på noe vis». Den har minst 9000 signaturer.

Siden ble til i et vennemiljø i Nordre Land i Innlandet. Flere av gruppens administratorer er fra området.

Kontroversiell kommentar

Samtidig har gruppen fått mye oppmerksomhet for en kommentar gruppestarteren Helene Sørbu la igjen på Facebook for noen år siden. «Det er nesten så man savner nazistene når man ser dette» skrev hun under et bilde fra Tyskland der mørkhudede menn bader med hvite kvinner. Sørbu har i Facebook-gruppen bekreftet at den er ekte og at hun angrer på kommentaren.

Sørbu har ikke besvart Aftenpostens henvendelser, men har trukket seg som gruppeadministrator.

Gruppen har også fått oppmerksomhet fordi Ronny Alte var med og styrte den inntil nylig. Alte har hatt tilknytning til de kontroversielle islamkritiske gruppene Norwegian Defence League, Pegida og Odins soldater. Han har nå trekt seg som styrer for at ikke gruppen skal få feil fokus.

– Jeg har så langt opplevd at mediene er mer interessert i navnet mitt enn det gruppen står for. Gruppen er ment som en motvekt til klimabrølet, sier han.