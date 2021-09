Brudd i regjeringssamtalene : – Ikke godt nok, sier SV

SV bryter i sonderingene om en ny regjering. I en pressemelding skriver SV at de er skuffet, men at det ikke er grunnlag for en rødgrønn regjering. Møter pressen nå.

29. sep. 2021 13:19 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi er svært skuffet over at det ikke er grunnlag for en rødgrønn regjering i denne omgang.

Det sier SV-leder Audun Lysbakken i en pressemelding.

Etter å ha sittet sammen i sonderinger siden torsdag i forrige uke, bryter SV nå samtalene med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

– Vi er ved et punkt jeg hadde håpet vi ikke skulle komme til. Det er med stor skuffelse at vi må erkjenne at det etter SVs syn ikke er politisk grunnlag til å danne en rødgrønn regjering. Vi har igjen og igjen sagt at det er helheten som vil være avgjørende for om vi går i regjering. Det er også grunnlaget for at vi er på et punkt der vi ikke tror det er mulig å få på plass en plattform for en nok offensiv klimapolitikk og for virkelig å få gjort noe med forskjellene.

Det sier Audun Lysbakken som møter pressen utenfor Hurdalsjøen Hotell.

I forkant av valget har SV sagt at de ønsker å samarbeide med alle partiene på venstresiden. De har gjort det klart at de ønsket å gå i regjering, men at politikken ville avgjøre.

– Det er nå åpenbart at SV kan få til en bedre politikk for våre velgere i opposisjon enn ved å delta i regjering på de premissene som er avklart i sonderingene. Å akseptere disse ville innebære at vi ville skuffe folk som er opptatt av et kraftfullt taktskifte for klima, natur og rettferdig fordeling.

Ingen samarbeidsavtale

Han sier videre at SV nå går i opposisjon – uten noen formell binding til den kommende Ap-ledede regjering.

Han understreker likevel at han har et godt og tillitsfullt forhold til Sp og Ap, som han vil bruke.

– Dette kun et politisk spørsmål. Vår lojalitet ligger hos de velgerne som har stemt på oss for en kraftfull politikk for klima og natur og for å få ned forskjellene, sier SV-lederen.

Foreløpig har verken Arbeiderpartiet eller Senterpartiet kommentert bruddet.

– SV vil heller ha en Ap-ledet regjering enn en borgerlig. Derfor kan Ap og Sp fortsette samtaler om å danne en ny regjering. Vi vil opptre konstruktivt hvis regjeringen søker flertall med oss, men vil da stå fritt til å ta opp alle saker, også de som det ikke har vært mulig å få gjennom i regjeringssonderingene, sier Lysbakken.

Han gjør et klart at de kan vurdere å gå inn i en Ap-ledet regjering på et senere tidspunkt.

– SV vil når som helst i fireårsperioden være åpen for å forhandle om dannelsen av en rødgrønn flertallsregjering, sier Lysbakken.

Vil unngå slalåmkjøring

Lysbakken avviser at de nå mister muligheten til å påvirke oljepolitikken.

– Vi er villige til å bruke vår makt, også budsjettmakt til å påvirke også oljepolitikken, sier han.

Han sier også at han vil gjøre det som er i deres makt til å unngå at en Ap og Sp-basert regjering blir en regjering som kan «kjøre slalåm» i Stortinget. Det vil si at de kan danne flertall også med høyresiden.

– Vi blir ikke et støtteparti, vi blir et opposisjonsparti. Men det er en regjering som blir til på bakgrunn av våre stemmer. De kan fortsette å forhandle her fordi de har flertall med oss. Vår forventning er at de vil komme til oss for de fleste veivalg ut fra den respekten som de har for flertallet som gjorde at det ble grunnlag for regjeringsbytte. Det gjelder budsjett og andre spørsmål, sier Lysbakken.

Lysbakken sier at beslutningen om å bryte ble avklart med arbeidsutvalget i partiet i natt.

– Så har vi hatt diskusjoner utover dagen. Den endelige avgjørelsen tok vi for en time siden, sier Lysbakken.