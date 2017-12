– Det var like etter at prisutdelingen ble kunngjort at vi fikk beskjed fra Utenriksdepartementet om at utenriksminister Ine Eriksen Søreide ikke kunne delta på seremonien grunnet reise, sier Nobelkomiteens sekretær Olav Njølstad til Aftenposten.

Utenriksministeren pleier å delta på Nobelprisutdelingen. Den skjer den 10. desember hvert år.

Årets fredspris til organisasjonen ICANs prosjekt om å få et forbud mot atomvåpen, er en omstridt pris. Den norske regjeringen har for eksempel ikke støttet traktaten om forbud mot atomvåpen, som ble fremforhandlet i New York tidligere i år.

Norge imot

Like etter at tildelingen ble kjent, skrev daværende utenriksminister Børge Brende i Aftenposten:

«Regjeringen og ICAN har ulikt syn på om Norge bør slutte seg til den nylig vedtatte FN-traktaten om forbud mot atomvåpen. Realiteten er at forbudstraktaten ikke vil fjerne ett eneste kjernefysisk stridshode. Det er fordi ingen av de landene som har kjernevåpen, vil slutte seg til.»

Regjeringens kritiske syn på ICAN er imidlertid ikke grunnen til at utenriksministeren ikke kommer, ifølge UD:

– Hun er på utenriksministermøte i Verdens handelsorganisasjon (WTO) i Buenos Aires. Det begynner søndag 10. desember. Det er bare hvert annet år de har dette møtet, sier kommunikasjonssjef Frode Andersen til Aftenposten.

– Dette er ikke en protest fra norsk side. Statsminister Erna Solberg kommer. Det ville sendt et underlig signal om Norge uteble fra et viktig møte i WTO, understreker Andersen.

– ICAN har fått beskjed om at Søreide ikke kommer til Oslo rådhus, sier Grethe Østern, seniorrådgiver i Norsk Folkehjelp og styremedlem i ICAN.

– Vi har derfor skrevet til henne og bedt om et møte på lavere nivå i politisk ledelse. ICAN vil svært gjerne gjenopprette en god dialog og samarbeid med norsk UD om kjernefysisk nedrustning, sier Østern, som legger til at ICAN ser frem til at Solberg stiller på seremonien.

Stoltenberg i Antarktis under Nobel-seremonien

Selv om både stats- og utenriksminister vanligvis deltar på nobelseremonien, er det ikke helt uhørt med fravær, påpeker Geir Lundestad, som var direktør i Nobelinstituttet fra 1990 til 2014.

– Jens Stoltenberg var jo på Sydpolen for noen år siden, og dermed gikk han jo også glipp av seremonien, påpeker Lundestad.

Stoltenbergs tur til Antarktis skjedde i 2011, da prisen ble tildelt Liberias president Ellen Johnson-Sirleaf, den liberiske fredsaktivisten Leymah Roberta Gbowee og menneskerettsaktivisten Tawakkol Karman fra Jemen.

Lundestad sier at det ikke nødvendigvis trenger å være kontroversielt at en av de fremste statsrådene uteblir fra Oslo rådhus.

– Men det er klart, det legges jo merke til hvis de ikke kommer, sier han.

Prisutdelingen i 1936, som ble tildelt nazi-kritikeren Carl von Ossietzky, var langt mer kontroversiell. Den gang boikottet kong Haakon nobelseremonien i Oslo.

I 2010 uteble daværende næringsminister Trond Giske fra seremonien da den kinesiske demokratiforkjemperen Liu Xiaobo, som satt i fengsel for sine ytringer, ble tildelt prisen in absentia. Kina ble rasende på Norge som en følge av denne prisen.

Atommakter sier nei

Vanligvis er utdelingen av Nobels fredspris et sted der utenlandske ambassadører og den norske politiske og økonomiske eliten møtes. Men i år er prisen omstridt.

Ambassadene fra USA, Storbritannia og Frankrike har i et møte med Nobelinstituttet gitt beskjed om at de ikke vil delta på ambassadørnivå.

Kina kommer ikke i det hele tatt. Russland er den eneste atommakten som blir representert på ambassadørnivå. Andre erklærte og antatte atommakter som Pakistan, India og Israel deltar heller ikke med ambassadører, skrev Dagsavisen nylig.

Nord-Korea, som for tiden tester atomvåpen, har ikke ambassade i Norge og er heller ikke invitert.

Andre forfall

Det er rundt 1000 personer som er invitert til prisutdelingen i Oslo rådhus førstkommende søndag, omkring 250 får plass på banketten på Grand Hotell.

Nobelkomiteens sekretær Olav Njølstad sier at det er noen flere som har meldt forfall til banketten og til konserten dagen etter.

Men han understreker at det er nok av folk som gjerne vil komme på disse arrangementene.

– Det er ikke noe problem å fylle dette opp, sier han.

