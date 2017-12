Gerd Kristiansen, som var LO-leder frem til mai 2017, har ikke signert oppropet og ønsker heller ikke å kommentere det.

– Jeg legger vekt på å holde meg i bakgrunnen, sier Kristiansen.

– Slik jeg forstår det har dagens LO-ledelse kommentert, og Peggy står på listen, sier hun om LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik.

– Det er flott at disse jentene gjør som de gjør, men jeg vil altså holde meg i bakgrunnen, sier hun.

Kristiansen synes heller ikke det er naturlig at hun svarer på spørsmål om hvilke erfaringer LO-ledelsen har med varslere.

En som derimot har signert oppropet, er tidligere LO-leder Gerd-Liv Valla.

Hun sier til Aftenposten at hun ikke har tid til å svare på spørsmål om sine erfaringer, om hun som LO-leder fikk noen varsler om trakassering, og hvordan hun eventuelt håndterte dem.

736 fagforeningsfolk har signert #ikketilforhandling: «Allerede under middagen satt alle rundt bordet og diskuterte kroppsdelene mine»

Vil ikke oppfattes som naiv

Ragnhild Lied har lang erfaring fra lærerorganisasjonene, og de siste årene har hun vært leder av Unio. Hun har skrevet under på oppropet.

– Jeg må innrømme at jeg som leder ikke har hørt noe om slikt tidligere, sier hun.

Lied sier hun har håpet at fagbevegelsen bygger på verdier som skal være med å hindre trakassering. Hun tror også at den sterke kvinnedominansen i Unio kan gjøre at miljøet blir tryggere.

– Historiene som kommer opp i forbindelse med oppropet er anonymisert, så jeg vet ikke hvor mange som har sammenheng med Unio. Men jeg vil ikke være naiv: At jeg ikke har fått varsler, betyr ikke at det ikke er noe hos oss også, sier hun.

Forhandlingsleder i Fagforbundet: – Ble advart mot navngitte menn i fagbevegelsen

Fagbevegelsen er sterkt hierarkisk bygget opp. Den som vil klatre i organisasjonslivet må gjøre godt inntrykk på dem høyere opp for å avansere.

– Det kan nok være et problem, særlig når det er maktkamper, sier Lied.

Hun håper at #metoo-oppropene og diskusjonen rundt dem både gjør det lettere å snakke om egne erfaringer, og gjør det vanskeligere å trakassere.

Ble ikke invitert

Jorunn Berland leder YS, og før det var hun leder i Finansforbundet. Hun står ikke på listen over dem som har signert oppropet, og sier at hun ikke ble invitert.

– Men jeg har vært på reise, kanskje det er grunnen, sier hun. – Uansett, jeg har ingen historier om slikt selv. Ingen har varslet meg om trakassering.

På spørsmål om det gjelder i vervet som YS-leder eller i Finansforbundet, svarer hun begge deler.

– Nå har ikke YS så mange kurs, seminarer og samlinger. Det er mest noe forbundene har ansvar for. Og jeg vet ikke om forbundslederne har hørt noe i kjølvannet av kampanjen.

Hun mener også at det er naivt å ikke regne med at det forekommer uønsket atferd i bevegelsen. Derfor er hun glad for at det sttes fokus på problemet.

– Så må vi se på hvordan vi håndterer det. Kanskje bør vi ta det opp ved innledningen på kurs og konferanser, og se om det ikke skal mer inn i tillitsvalgtopplæringen.