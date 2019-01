I løpet av torsdagen blir det etter alt å dømme lagt frem en regjeringsplattform som viser hva slags politikk en utvidet borgerlig regjering skal føre. Før den er klar, skal den godkjennes i de fire partiene. Deretter begynner ommøbleringen i Erna Solbergs regjering.

KrF får trolig tre statsråder. Alle de tre forhandlerne nevnes som aktuelle kandidater internt i KrF: Nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad og Oslo-politiker Erik Lunde.

Også tidligere finanspolitisk talsmann Hans Olav Syversen, som har sittet på bakrommet i forhandlingene på Hadeland, kan være en aktuell kandidat.

To tidligere KrF-statsråder uaktuelle

KrF har en vanskeligere kabal enn normalt.

For det første har partiet tidligere statsråder som ikke vil inn i regjeringen: Avtroppende partileder Knut Arild Hareide og generalsekretær Hilde Frafjord Johnson. Begge har statsrådserfaring, men har plassert seg selv tydelig på tapende lag i KrF: de som ønsket regjeringssamarbeid med Ap og Sp i stedet for med Høyre, Frp og Venstre.

Knut Arild Hareide har uttalt at han går av som partileder når partiet har sagt ja til en fremforhandlet plattform. Det betyr trolig at dagens landsstyremøte i KrF vil være det siste han leder.

Mange er opptatt av å få statsråder fra begge fløyer i partiet. Blant de allerede nevnte tilhører Lunde rød side.

Det samme gjør Dag Inge Ulstein, finansbyråd i Bergen, og tidligere stortingsrepresentant Bjørg Tørresdal fra Rogaland/Trøndelag – to andre kandidater som trekkes frem.

Fra blå side nevnes også Line Henriette Holten Hjemdal. Hjemdal har sittet i næringskomiteen på Stortinget og kan f.eks. bli landbruks- og matminister.

Profilerings-departement

Hvem som skal inn, avhenger blant annet av hvilke poster KrF blinker seg ut som de mest attraktive. Hadde Hareides side vunnet, ville han ha ønsket å bli kunnskapsminister. Han har tidligere har vært politisk rådgiver i samme departement.

Ropstad har annen erfaring, og kan derfor ha andre ønsker. Han har blant annet jobbet mye med justispolitikk og arbeids og sosialpolitikk.

I KrF tas det til orde for å ta styringen over departementer som sammenfaller med KrFs profilsaker som barn, familie, oppvekst, skole, eldreomsorg, bistand- og utvikling, fattigdomsbekjempelse, alkohol- og ruspolitikk og kampen mot familievold.

Men krefter i partiet er også opptatt av departementer det er viktig å ha for å forhindre for mye høyredreining som f.eks. Landbruks- og matdepartementet.

Det er delte meninger i KrF om hvorvidt partiet bør be om utviklingsministerposten. Reisevirksomheten i jobben kan lett føre til at statsråden her blir lite synlig, og det argumenteres med at man derfor bør velge mer synlige statsrådsposter.

Helleland og Hoksrud

Alt tyder på at KrF får tre statsråder, samme antall som Venstre fikk for et år siden.

Barne- og familieminister Linda Hofstad Helleland er en av dem som sitter utrygt. Det samme gjør landbruks- og matminister Bård Hoksrud og utviklingsminister Nikolai Astrup. Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen risikerer også å ryke ut.

Hvorvidt det betyr at to eller tre skal ut, er uklart. Det er ikke usannsynlig at det kan bli mer enn én statsråd i flere departementer enn i dag.

To statsråder i fire departementer i dag

Pr. dato er det to statsråder i fire av de 19 fagdepartementene: I disse fire er det pr. dato to statsråder:

Utenriksdepartementet : utenriksminister og utviklingsminister.

: utenriksminister og utviklingsminister. Nærings- og fiskeridepartementet : næringsminister og fiskeriminister.

: næringsminister og fiskeriminister. Kunnskapsdepartementet : Kunnskaps og integreringsminister og forskning og høyere utdanningsminister.

: Kunnskaps og integreringsminister og forskning og høyere utdanningsminister. Helse- og omsorgsdepartementet: Helseminister og eldre- og folkehelseminister.

Det er ikke utenkelig med to i Justis-, beredskaps- og innvandringsdepartementet. Der har det vært to før.

Vil Erna Solberg stokke om litt?

Høyre har i dag statsministeren og ni fagstatsråder, Frp har syv og Venstre tre.

Siden Erna Solberg tiltrådte i 2013, har Frp byttet ut alle statsrådene bortsett fra Siv Jensen. Det har vært langt mer stabilitet i Høyres mannskap: Seks av ti har sittet siden 2013.

Det betyr at selv om f.eks. Astrups plass må vike for en KrF-politiker, betyr ikke det automatisk at det er han som forlater regjeringen. Erna Solberg kan komme til å rokere på noen av sine, for å «bygge laget» med folk som skal være med videre etter 2021.