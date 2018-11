Karantenenemnda gransker om Per Sandberg har brutt loven

Per Sandberg risikerer bot og må svare på syv nye spørsmål.

«Karantenenemnda har til vurdering om du har brutt karantenen du ble ilagt ved vedtak av 20. september 2018 ved at du hadde flere møter med representanter fra myndighetene og næringslivet i Iran», skriver Karantenemda i et brev til Sandberg datert 12. november.

Sandberg gikk av som fiskeriminister 13. august og fikk karantenetid med seks måneders etterlønn. I tillegg fikk han fire måneder saksforbud for saker som gjelder kvotesystemet. Sandberg får dermed full statsrådslønn i et halvt år, 682 508 kroner.

I oktober dro Sandberg og hans iransk-norske kjæreste Bahareh Letnes til Iran og møtte representanter for presidenten, politiske myndigheter og næringslivet. Det har ført til en omfattende korrespondanse med nemnda og krav om detaljert beskrivelse av hvem han har møtt, formål og planer med møtene og kopi av alle dokumenter i saken.

I det første brevet av 29. oktober skrev nemnda at «du ikke kan ta oppdrag eller delta i forhandlinger, møter seminar, kurs mv. i eget eller for andre foretak i karantetiden».

«Du bes om å gi informasjon om det stemmer at du at du har reist til Iran for å ha møter med representanter for næringslivet og myndighetene, hvilke kontakter du har hatt og hva som var bakgrunnen for disse møtene», skrev nemnda.

Sandberg: – Kun vært på lyttestadiet

Dagen etter svarte Sandberg at «Jeg har kun vært på lyttestadiet.», og videre:

«Jeg har hatt møter med representanter fra Helsemyndigheter/forvaltning, organisasjon for ulike næringssektorer i Iran, vanskelig å sammenligne med Norske organisasjoner, da dette kan være integrerte organisasjoner, men det kan likestilles med Fiskerlaget, NHO. Også dette kun i det formål å lære strukturer, maktinndeling og balanse mellom myndigheter og organisasjoner».

Han understreket også at han ikke har inngått kontrakter, avtaler eller hatt inntekter til sitt enkeltmannsforetak.

«Til sist, jeg har hatt forhandlingsmøter, forretningsmøter. Disse møtepunktene har ikke noen berøringspunkter vedrørende saker som ligger til min karantene, hverken til tiden som fiskeriminister eller Regjeringens generelle politikk eller regjeringens Iran-politikk. Formålet med disse møtepunktene er helt oppriktig et håp om å etablere næringsvirksomhet».

Ber om dokumenter fra møter med iranerne

Men svaret var langt fra godt nok for nemnda, som skal ivareta både skattebetalernes penger og offentlige interesser.

«Karantenetiden du er ilagt innebærer at du ikke kan drive noen form for næringsvirksomhet eller delta i møter eller seminarer eller lignende i karanteneperioden, uavhengig av hvilket næringsområde eller sektor det måtte være. Karantene er ikke begrenset til de områdene du hadde ansvar for som fiskeriminister.»

«Dette i motsetning til saksforbud et du er ilagt, som er begrenset til saker som gjelder kvote systemet, herunder ressursrente innen fiskerinæringen», skriver nemnda.

Nå vil den har raskt svar på syv nye, omfattende spørsmål:

Fakta: Dette vil nemnda ha svar på Du bes om å opplyse hvem du, helt konkret, har hatt kontakt med på din reise i Iran, og hva som var formålet med og innholdet i hvert enkelt møte. Du bes også om å gi en nærmere redegjørelse for hva som menes med «forhandling møter og forretningsmøter med formål å etablere næringsvirksomhet», hvem du har hatt slike møter med, hva som var utfallet av disse møtene, og i hvilken grad ditt uttalte formål å etablere næringsvirksomhet ble eller kan bli oppfylt gjennom møtene. Videre bes du sende skriftlig dokumentasjon fra møtene, som for eksempel møteinvitasjoner program for møter eller seminarer, og eventuelle dokumenter som ble lagt frem på møtene. Karantenenemnda ønsker også å ta opplyst om du har tatt initiativ til flere møter med næringsliv eller myndigheter i inn- og utland i karantenetiden. Har du planer om andre møter med myndigheter eller næringsliv i Iran, Norge eller andre land i karanteneperioden, som oppfølging av møtene du hadde i Iran eller på annet grunnlag? Du bes klargjøre hvilke vurderinger du gjorde i forkant, som bakgrunn for valget av møter, personer og tema. Du bes opplyse om det var sammenfall mellom personer og/eller myndighetsorganer eller næringsliv du møtte nå og på din tidligere reise til Iran mens du var statsråd. Du opplyser at et av møtene ble holdt om temaet «Irans frisonepolitikk, e1ler på norsk, distriktspolitikk». Er det riktig oppfattet at dette gjelder Irans politikk for Special Economic Zones, som er opprettet med formål å skape «lncentives for investment» slik det er opplyst på nettsidene til iranske myndigheter?

– Ikke fått tilstrekkelig svar

– Nemnda må undersøke om reisen har konsekvenser for den karantenen han er ilagt. Vi har ikke fått tilstrekkelig tilbakemeldinger fra Sandberg, sier Hill-Marta Solberg, leder i Karantenenemnda, til Aftenposten.

– Hvilke konsekvenser kan brudd på reglene innebære?

– Det ligger i karanteneloven hvilke ulike reaksjoner som kan gis hvis aktivitetene er i strid med karantene. Vi avventer nå ytterligere opplysninger fra Sandberg.

– Er dette en uvanlig sak?

– Vi har ikke gått så mange runder i noen sak tidligere i de årene jeg har vært leder, slutter Solberg.

Karantenelovens paragraf 18 gir nemnda kompetanse til å gi «pålegg om tiltak for å bringe de ulovlige forhold til opphør», og til å ilegge tvangsmulkt.

Sandberg: Skal selge piggdekk

Tidligere i høst sa Sandberg at han og Letnes skal selge skistaver, skismurning, snøfreser, og «noen tusen piggdekk» til Iran, noe han i etterkant antydet ble sagt med et glimt i øyet.

– Iran har fire årstider hele tiden, de har mye vinter, mye bratte bakker og har ikke piggdekk. Tjene penger som gress. Det er det vi skal gjøre nå, sa Sandberg.

Sandberg måtte gå av etter han brøt sikkerhetsinstruksen og tok med seg tjenestetelefon på reiser til Kina og Iran. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sier det er sannsynlig at det har ført til at fremmede etterretningstjenester har fått tilgang til informasjon.

Iranske myndigheter har en annen versjon, ifølge Sandberg:

– Presidentens representanter stusset veldig over saken, og de var mer enn oppgitt over påstandene om at Iran skulle ha hacket telefonen min, sa Sandberg til Dagbladet.

Per Sandberg har ikke besvart Aftenpostens henvendelser i dag.