Slik markeres arbeidernes dag

På Youngstorget i Oslo skal blant andre LO-leder Hans Christian Gabrielsen og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) holde taler.

Arrangementet i hovedstaden starter klokken 11.25, og talene starter en halvtime senere.

«Trygt arbeidsliv for alle», «Stopp velferdsprofitørene» og «Forby bemanningsbransjen på byggeplasser i Oslofjord-området», er blant årets paroler.

Frp til Drammen

Det er et stort antall lokale 1. mai-arrangenementer rundt omkring i landet, der stortingsrepresentananter og forbundsledere er representert.

I Drammen skal Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Sylvi Listhaug tale. Partiets samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen besøker også byen.

I Verdal skal Trond Giske (Ap) holde tale klokken 13.15, mens SV-leder Audun Lysbakken skal tale i Porsgrunn og Skien.

Junge, Heiko / NTB scanpix

Ap-ledelsen til øst og nord

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre taler på et arrangement i Trysil klokken 10 og går i 1. mai-tog i Elverum to timer senere, mens nestleder Hadia Tajik blant annet skal holde taler i Harstad og Kvæfjord.

SV-leder Audun Lysbakken legger turen til Telemark, hvor han skal være hovedtaler både i Porsgrunn og Skien, mens Rødt-leder Bjørnar Moxnes skal tale i Fredrikstad og Moss.

I Kirkenes er det varslet en egen parole til støtte for spionsiktede Frode Berg i 1.mai-torget.

1. mai-markering verden over

I Nice i Frankrike skal lederen for Nasjonal front, Marie Le Pen, og Matteo Salvini, leder for det italienske ytre høyre-partiet Ligaen, delta på et felles arrangement.

I Ludvika i Sverige har nynazistiske NMR varslet at de vil holde en demonstrasjon fra klokken 12.