Krise-ekspert: Støre kan komme styrket ut av varsler-sakene

Professor Bernt Aardal, som er en av Norges fremste valgforskere, sier at selv når varslersakene er over, har Ap en betydelig politisk jobb å gjøre. De foreløpige tallene fra velgerundersøkelsen etter 2017-valget viser at Ap har mistet eierskapet til viktige politiske spørsmål, som for eksempel sysselsetting.

Aardal peker på at varslersakene og forholdet rundt Trond Giske tar all oppmerksomhet og gjør at Ap ikke kommer i gang med det politiske arbeidet.

Men forskningen gir også Ap-ledelsen en liten trøst:

I 2007 utga professor Tor Midtbø boken Skandaler i norsk politikk, der han så på hvordan politiske skandaler håndteres og ikke minst langtidsvirkninger av dem for partienes oppslutning. Hovedfunnet er at det er ille mens det står på, men den negative langtidsvirkningen uteblir.

– Undersøkelser viser at slike skandaler som varsler-saken i Ap, ikke gjør betydelige utslag ved valg. I tillegg er det lenge til neste stortingsvalg. På den måten kom skandalen på et best mulig tidspunkt, sier professor Midtbø ved Instituttet for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen.

I en fersk meningsmåling offentliggjort denne helgen viste at Ap, ikke overraskende fortsatte nedturen. Høyre er større enn Ap, ifølge Klassekampen. De rødgrønne ville fått kun 79 mandater mot 93, viser poll of polls mandatberegninger.

Aardal viser til at fortsatte dårlige målinger for Ap nettopp viser at partiet ikke kommer på offensiven politisk.

Reiser seg igjen

Sps interne strid rundt daværende leder Liv Signe Navarsete i 2014 og situasjonen i Høyre etter valget i 2005 var betydelige kriser.

Begge partier har reist seg.

Aardal peker på at historisk har Ap vist en gode evne til å komme tilbake etter interne kriser.

– Det spesielle med Ap denne gangen er at partiet har gjort et meget dårlig valg i opposisjon, mens at det forrige dårlige valget i 2001 var fra regjeringsposisjon, minner han om.

Endret arverekkefølgen

Men Midtbø minner også om at det vi nå ser er en av de største politiske skandalene noen gang i Norge. Metoo-kampanjen rammer en av Norges mest sentrale politikere og ser ut til å endre arverekkefølgen i Norges største parti.

– På den måten vil den få en langvarig virkning, sier han.

Hvor skadelig en skandale blir, avhenger også av hvor lenge den varer. I tillegg har en de siste årene sett en inflasjon i politiske skandaler, som Midtbø mener skyldes medienes gransking og internett med blogger og sosiale medier.

Midtbø har ingen tro på at Giske kan klare å overleve politisk etter det en nå ser utspille seg.

– Men jeg har tatt feil før, innrømmer professoren.

Håndteringen er viktig

Midtbø peker på at ledelsens håndtering av slike saker er uhyre viktig-. Etter en mer famlende start virker det som om partileder Jonas Gahr Støre har grepet tømmene og viser handlekraft.

– Er det ikke ofte slik at måten en skandale håndteres på kan gjøre mer skade enn selve skandalen?

– Jo, det er riktig. Dersom saken håndteres feil, og ledelsen for eksempel tas i å skjule noe, kan det gjøre skaden større. Men skandaler kan styrke en ledelse, dersom den viser evne til å rydde opp. I tillegg kan folk lett få sympati med en leder som står i en slik storm. Jeg synes en nå ser at Støre har tatt grep og fremstår som en som leder og tar ansvar, sier Midtbø.

Kan styrke Støre

Midtbø legger til at denne skandalen kan styrke Støre på en annen måte. Giske ble oppfattet som en utfordrer. Spekulasjonene om dette så en etter valgnederlaget. Dersom Giske ikke lenger er nestleder, vil Støre være uten umiddelbare utfordrere.

De to professorene er enige om at for Ap vil det være avgjørende hvordan Giske og hans støttespillere vil oppføre seg fremover. Dersom de fortsetter i en opposisjon, kan det gjøre at dette blir en mer langvarig strid.

– På den andre siden er jo Ap et parti som har levd med til dels sterke indre stridigheter i en stor del av sin historie. Eksempler fra nyere tid er striden mellom Thorbjørn Jagland og Jens Stoltenberg, er de to professorene enige om.

