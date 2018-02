– Kjære venner, jeg vil begynne med å si takk, sa Giske da han åpnet sitt livs kanskje vanskeligste tale. Både moren og faren er tilstede i salen.

– Første gang jeg sto på talerstolen her var i 1989. Jeg gruet meg for å ta ordet. Jeg er mye eldre, men jeg kjenner på følelsen fra den gang, sa han, og måtte kjempe med følelsene et par sekunder før han fortsatte.

– Jeg er lei meg. Jeg lei for at jeg har gjort noen vondt, varslerne, og hvordan det har rammet også min familie. Jeg er lei for at jeg ikke har vært bevisst nok på min rolle og makt, og jeg gir en uforbeholden unnskyldning, sier han.

Var tydelig rørt

Etter de innledende ordene om det han omtalte som «stormen» han har gjennomgått, gikk Giske løs på det han var kommet for å snakke om – hvordan han mener at Arbeiderpartiet skal lykkes i årene fremover.

– Vi skal alltid være på lag med fagbevegelsen, forsikret han, til applaus fra de fremmøtte partimedlemmene.

Foruten Aftenposten ventet NRK, TV2, VG, Dagbladet, Adresseavisen, Nettavisen og en rekke andre medier på Giske utenfor lokalet før talen. Han kom direkte fra familien i Trondheim, og ble kjørt av partifellen Per Olav Hopsø.

Dan P. Neegaard

Giske var tydelig rørt da han ankom klokken 13.35. Forsamlingen var ikke mindre preget og ga Giske stående applaus.

Giske gikk inn uten ett ord, hilste på kjente og ga lokallagsleder Trude Tevik Gulbrandsen en god klem før han satte seg på første benk ved siden av stortingsrepresentant Jorodd Asphjell.

I den grad man kan snakke om at Giske skulle komme til «sine egne», var Orkdal, og det tradisjonsrike Folkets Hus, rett sted. Veggene var prydet med fargerike, historiske flagg fra blant andre Råbygda Arbeiderpartilag, Løkken Arbeiderkvinnelag og Løkken AUL.

– For Trond er dette virkelig å komme på hjemmebane. Dette er en Ap-bastion med mye industri. Giske har sterk støtte, han er veldig populær og arbeiderbevegelsen står sterkt her, sier Aps stortingsrepresentant Jorodd Asphjell, som kommer fra Orkdal. Det er likevel Sp som har ordføreren for tiden.

Ordstyreren inviterte til felles avsynging av Samholdssangen før Giske entret talerstolen.

Les også: Ap-topper mener Giske trakk riktig konklusjon

Historisk medieomtale av Ap-årsmøte

Den formelle rammen for helgens største mediepolitiske begivenhet er årsmøter og etablering av Orkland Ap, et nytt storlag bestående av de tidligere kommunepartiene i Orkdal, Agdenes, Snillfjord og Meldal.

Men ingen ting på dagsorden kunne konkurrere med den enorme interessen knyttet til Giskes første offentlige opptreden og politiske foredrag etter at varslersakene sprakk i midten av desember.

– Når man går gjennom en storm, hjelper det litt at man ikke går alene. You never walk alone, sier Giske, og høstet applaus.

Dan P. Neegaard

Snakket seg varm om satsing på skole

Deretter gikk han over til et mer tradisjonelt politisk foredrag med spesielt fokus på saker som betød mye for ham som ung AUF-er, men like mye i dag: Rett til gratis og likeverdig utdanning. Tidlig innsats for elever som sliter. Flere lærere og helsesøstre.

– Vi skal lytte til folks håp og drømmer. Lytt og lær, det var utgangspunktet mitt, fortsetter Giske og fortalte om hvordan han fulgte sin gamle skole tett et år.

Etter hvert som avstanden til omtalen av varslersaken økte, fant Giske også tilbake til sine velkjente retoriske evner.

– La det være det første store prosjektet Ap tar initiativ til, sier Giske om satsingen på elever og skole.

– Det henger nært sammen med det andre store prosjektet. Skaff arbeid til alle, fortsetter Giske, som sier han «er stolt» over at foreldrene sitter i salen.

– Dette skaper jo litt ekstra blest. Det er jo ingen som ikke har hørt om Orkland Ap nå, sier Trude Tevik Gulbrandsen, som er foreslått som ny leder av Orkland Ap.

Det nye lokallaget vil ha rundt 600 medlemmer og kommer til å utgjøre et viktig tyngdepunkt i Trøndelag Ap.

Dan P. Neegaard

– Hva synes medlemmene om Giske i dag?

– Folk ser at saken er ferdig og at Giske må få komme videre og tilbake på jobb. Dette er en del av hans jobb å innlede på årsmøtet.

– Tror du han kan komme tilbake i Ap-ledelsen?

– Han må bygge opp tilliten igjen. Det det er det bare han som kan gjøre. Så får tiden vise hva som skjer. Jeg har ønske om at han skal få mulighet til igjen å vise at han er tilliten verdig, svarer Gulbrandsen.

– Giske har fått straffen sin og vel så det.

Giske ble sykmeldt 22. desember, og han ble først friskmeldt onsdag denne uken. Det betyr at han etter alt å dømme begynner som stortingsrepresentant igjen mandag.

Det er en politisk ribbet Giske som møter i Stortinget i ny rolle som mening representant i familie- og kulturkomiteen. Siden sykmeldingen har han gått av som leder og som finanspolitisk talsperson. I tillegg har han mistet plassen i partiets sentralstyre.

Dan P. Neegaard

Spørsmålet partifeller både i Trøndelag og resten av landet spør seg på dag én i Giskes comeback, er om dette også markerer starten på en tillitsbygging som ender med at han en gang i fremtiden igjen kan velges til partiledelsen, eller bli statsråd igjen.

– Giske har fått straffen sin og vel så det. Han har vært rettsløs i prosessen, Han har jo ikke gjort noe lovstridig, sier Tormod Solem Slupphaug, nestleder i Orkanger Ap.

Han mener Giske bør tilbake i Ap-ledelsen.

– Slik jeg ser det er han Aps dyktigste retoriker og debattant. Hvis noen skal komme tilbake, så er det han, sier Slupphaug.

– Det er ingen selvfølge at Ap kommer tilbake

I talen gjorde i alle fall Giske det klart at han brenner for politiske saker som mange i partiet deler med ham, og som nok mange håper han skal formidle også i årene fremover.

– Det tredje politiske prosjektet må være god distriktspolitikk. I valget blødde Ap i Nord-Norge og innlandet, sier Giske og listet opp behov for nye arbeidsplasser i distriktene, og kontroll over naturressursene olje, vannkraft, fisk og skog.

– Vi vil ikke være leilendinger i eget land. Derfor sier vi klart og tydelig nei til salg av Norge, sier han og høstet igjen applaus.

Men Giske legger heller ikke skjul på at Ap trenger alle gode krefter, tog politisk tydelighet og modighet, for å vinne makten igjen.

– Det er ingen selvfølge at Ap kommer tilbake, sier Giske.

Han kom også inn på de to viktigste personene i hans liv, «en sterk jente på 14, og en egenrådig veikje på to år».

– Og hvis noen er i tvil, jeg har en veldig tøff samboer, forteller Giske og redegjorde for at begge døtrene kom til verden ved haste-keisersnitt.

– Jeg har fått igjen på skatten, mye mer enn jeg noen gang kan betale, sier han.

– Endre verden. Det er det vi skal gjøre, sluttet Giske etter 45 minutter med et sitat fra Frode Grytten. Giske ble belønnet med stående applaus fra hele salen.

Dan P. Neegaard

Les også varsler: Ikke riktig at menn skal bruke makten mot kvinner