Solberg vil svare om Sandberg på mandag

Erna Solberg (H) ville imidlertid ikke kommentere saken på fredag, men sier til NRK at hun skal komme med sine svar på mandag.

Ap-leder Jonas Gahr Støre, Rødt-leder Bjørnar Moxnes og KrFs mann i kontrollkomiteen, Hans Fredrik Grøvan, har stilt statsministeren en rekke spørsmål om Sandbergs omstridte feriereise til Iran.

Spørsmål om eventuell mistillit etter at fiskeriministeren brøt med sikkerhetsrutinene da han tok med jobbtelefonen til regimet, besvares fortsatt med at den vurderingen enn så lenge ligger på statsministerens bord.

– Problem for Solberg

Moxnes mener at mange på Stortinget åpenbart vil ha problemer med at Sandberg «har laget sine egne hjemmesnekrede sikkerhetsregler».

– Men først og fremst bør det være et problem for statsministeren at vi har en statsråd med såpass slumsete omgang med sikkerhet, sa han til NRKs Politisk kvarter fredag.

Statsminister Solberg har fått flere skriftlige spørsmål fra ulike partier på Stortinget om saken. Svarene vil ha betydning for neste trekk fra Stortinget.

Grøvan omtaler Sandbergs forhold til sikkerhetsrutinene som «veldig frynsete».

– Dersom vi ikke får en god redegjørelse, kan dette ende i kontroll- og konstitusjonskomiteen, sier han til NRK.

Flere spørsmål

Støre sier det er en rekke ubesvarte spørsmål i saken.

– Statsministeren sier at alle kan gjøre feil, men vi kan ikke gjøre feil når det gjelder rikets sikkerhet, lyder det fra Ap-lederen. Støre har også stilt spørsmål ved om Solberg i det hele tatt har kontroll på Sandberg.

Sandbergs møte med pressen i Mandal torsdag har åpnet for ytterlige spørsmål. Sandberg opplyste da at han hadde gode grunner for ikke på forhånd å informere Statsministerens kontor om Iran-reisen, men nektet deretter å svare på hva disse grunnene er.

Sikkerhet alvorligst

Fiskeriministeren er i tillegg blitt kritisert for å ha deltatt på feiringen av Irans nasjonaldag i regi av landets ambassade her i landet. Denne uken ble det bekreftet at Sandberg deltok på feiringen i kraft av å være statsråd.

Kritikken handler om alt fra at Sandberg på denne måten har opptrådt som «privatpraktiserende utenriksminister» til at han har bidratt til å gi legitimitet til et svært hardhendt regime. Samtidig understrekes det at de ulike bruddene på sikkerhetsrutinene er mer alvorlig.