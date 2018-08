Torsdag morgen hørte KrF-veteranen partileder Knut Arild Hareide uttale seg på NRK-programmet Politisk kvarter, om saken der partikollega Geir Jørgen Bekkevold viet et homofilt par. Timenes reagerte kraftig på uttalelsene.

– At Hareide velger å gi sin fulle støtte til Bekkevold rett før sentralstyret skal behandle saken, er rett og slett dårlig håndverk. Knut Arild er en dyktig politiker, men dette burde han ha håndtert annerledes. Hva hvis sentralstyremøtet kommer til en annen oppfatning? Da ville det i så fall bety mistillit til partilederen, mener Timenes.

– Flere i partiet og i organisasjonen hadde nok sett at denne saken ble håndtert annerledes. Det er min oppfatning, legger hun til.

Timenes leder i dag hovedutvalg for kultur og utdanning i Kristiansand.

KrF-leder Knut Arild Hareide sier at han «undervurderte sprengkraften» som ble utløst etter vielsen av et homofilt par.

Fædrelandsvennen

Saken påvirker partiet negativt

Hareide har sagt at han ble orientert av Geir Jørgen Bekkevold før han viet et homofilt par, og at han ikke hadde noen innvendinger. Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan er blant dem som har reagert på at saken ikke ble tatt opp.

Likevel er det ikke denne saken alene som gjør at Timenes krever partilederens avgang. Hun peker på dårlig valgoppslutning som en av hovedårsakene.

– Jeg har vært med i KrF veldig lenge. De siste årene har partiet bare gått nedover. Om et år er det fylkesting- og kommunevalg, og jeg mener at det som skjer sentralt også påvirker den prosessen, sier Timenes.

Ønsker å sitte delta i regjeringen

Hun mener standpunktet om å ikke gå inn i regjering har svekket partiet.

– Vi gikk til valg på at vi ønsker Erna Solberg som statsminister. Det får vi ikke med en annen regjering. Vi har vegret oss for å gå inn i regjering, men nå må vi vise at vi kan ta det ansvaret. Vi ønsker ikke et dårlig valg igjen, sier Timenes.

– Som sagt mener jeg at tilliten til Hareide er svekket, og mener han bør trekke seg på bakgrunn av det som har skjedd i partiet. Jeg peker på Hans Olav Syversen som ny partileder. Han har lang fartstid i partiet og har stor integritet, mener hun.