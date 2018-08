Etter det Adresseavisen erfarer, har ulike sikkerhetsaspekter vedrørende familien Sandberg vært tema ved SMK siden månedsskiftet mai–juni.

Kilder sier til Adresseavisen at Sandberg ble tema ved SMK da Per Sandbergs fraseparerte kone, statssekretær Line Miriam Sandberg i Helsedepartementet, leverte en såkalt bekymringsmelding om at «fremmede makter» hadde flyttet inn hos statsråd Per Sandberg – etter at han innledet et forhold til norsk-iranske Bahareh Letnes.