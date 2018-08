Frp-og LO-lederen skal finne ut hvem som representerer «arbeiderne»

– Det er mange saker Frp og LO har felles interesse av å løse for å gjøre hverdagen til norske arbeidere bedre. Mitt håp er at LO er interessert i å ha jevnlig dialog med oss for å motbevise myten om at de bare er tett koblet til venstresiden, sier Jensen til Aftenposten.

Møtet kommer i kjølvannet av en heftig konflikt mellom LO og Frp i vår, der det kom sterke anklager fra begge parter.

– Vi er arbeidernes parti, tar arbeidsfolk på alvor og har politikk tilpasset vanlige folks hverdag. Bare så synd at LOs toppledelse er mer opptatt av partipolitikk enn av arbeidernes interesser, sa Frp-leder Siv Jensen til Aftenposten under landsmøtet i vår.

Det fikk LO-ledelsen til å se rødt.

– Alle undersøkelser jeg har sett, viser at Frp stuper i oppslutning blant arbeidsfolk. Arbeidsfolk har forlengst gjennomskuet Frp som et skattekuttparti for de aller rikeste her i landet, svarte LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Fellesforbundets leder Jørn Eggum dro frem storsleggen:

– Jeg nøler derfor ikke med å si at Siv Jensen er en notorisk løgner. Hun sier at hun gir generelle skattelettelser. Men samlet sett har ikke vanlige arbeidsfolk fått det.

Bakgrunnen var en undersøkelse som viser at Frp har mange tillitsvalgte med arbeiderklassebakgrunn. På landsmøtet hadde minst 28 prosent av delegatene fagbrev.

– Jeg er stolt, men ikke overrasket, over at folk med arbeiderbakgrunn trives godt i Frp, kommenterte Jensen.

Siv Jensen: Vi er arbeidernes parti

Frp: Vil gjøre hverdagen enklere for norske arbeidere

LO-reaksjonene fikk Jensen til å invitere LO-lederen til et møte bak lukkede dører for å diskutere hvordan de «kan samarbeide bedre og diskutere løsninger hvor vi kan forenes for å gjøre hverdagen til norske arbeidere enklere og norsk arbeidsliv enda bedre.»

Hun pekte på behovet for å skape flere lønnsomme arbeidsplasser i privat sektor til å betale for velferden. Og at flere må også inkluderes i arbeidslivet, særlig innvandrere.

– Et mer globalt arbeidsmarked gir også større utfordringer med arbeidslivskriminalitet og sosial dumping som undergraver det velorganiserte arbeidslivet vi setter høyt. Flere norske lærlinger og fagarbeidere er også viktig for å gi norske ungdommer og fagfolk et velfungerende arbeidsmiljø. I alle disse sakene og flere andre viktige saker for norsk arbeidsliv har Fremskrittspartiet og fagbevegelsen mye å snakke om, mener Jensen.

LO: Kamp mot sosial dumping sentralt

LO-lederen takket ja til invitasjonen, men svarte at han vil ta opp flere temaer enn de problemstillingene Jensen blinket ut.

Han vil blant annet spørre hvilke tiltak Regjeringen arbeider med for å øke organisasjonsgraden i arbeidslivet slik Stortinget har bedt om.

– En høy organisasjonsgrad er en forutsetning for å sikre et sentralt avtaleverk, og den sentrale lønnsdannelsen som er så viktig for å sikre høy sysselsetting med et godt lønnsnivå. Her har LO flere innspill som vi tror vil være nyttige, skriver LO-lederen.

Han varsler også at han vil ta opp «viktigheten av hele, faste stillinger i norsk arbeidsliv. Det gir en trygghet som sikrer både forutsigbarhet og likeverd for den enkelte arbeidstager og i arbeidslivet generelt», mener LO.