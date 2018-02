Frp-politiker: – Thommessen må vurdere sin stilling

– Han må vurdere sin stilling av hensyn til Stortinget sitt omdømme og folkets tillit, sier stortingspolitikeren til Adresseavisen.

– Vi må bøte på noe av den skaden som har skjedd. Byggeskandalen er like stor fortsatt, og den blir ikke mindre selv om han går, men tillitskrisen kan vi gjøre noe med. Jeg tror folk forventer at denne saken får politiske konsekvenser, fortsetter han.

Aftenpostens-redaktør Harald Stanghelle: Han ville gjort nasjonalforsamlingen en stor tjeneste hvis han avsluttet redegjørelsen med å varsle sin egen avgang.

Bjørnstad: For mange hull i forklaringene

Thommessen måtte onsdag stå skolerett for Stortingets finanskomité, som Bjørnstad er et medlem av. Han ble ikke beroliget av stortingspresidentens forklaring.

– Nei, det er for mange hull i forklaringene. Dette handler om summen av alt som har skjedd. Jeg tror det er vanskelig for folk flest å forstå hvorfor man ikke har fulgt opp riksrevisjonen sin kritikk. De 500 millionene som kom i overskridelser nå sist, kommer på toppen av det hele, sier Bjørnstad.

– Dette handler ikke om person eller parti eller politikk. Det handler om hans rolle som øverste leder, legger han til.

Arnstad: Håper det betyr at flere i Frp beveger seg i saken

Parlamentarisk leder Marit Arnstad (Sp), som også var med onsdagens møte, synes det er bra at Thommessen også får kritikk av «sine egne».

– Jeg tenker at det er bra at han sier det han sier, og jeg håper det også betyr at flere i hans parti blir beveget i den retning. Nå må Frp og Høyre som parti vurdere om de fortsatt har tillit til stortingspresidenten etter det siste som har skjedd. Det er de som avgjør, sier hun.