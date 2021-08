Listhaug maner til kamp mot «venstreradikale sosialister»

Frp-leder Sylvi Listhaug utpeker Rødt, SV og MDG som hovedmotstandere i valgkampen. – Et kompliment, sier Rødt-lederen.

NTB

5. aug. 2021 10:48 Sist oppdatert nå nettopp

Frp har samlet sine toppkandidater til kandidatkonferanse i Oslo. Partileder Sylvi Listhaug åpnet konferansen med tale til kandidatene. Den markerte starten på valgkampen i partiet før stortingsvalget 13. september.

I talen slo Listhaug alarm om at sosialistiske partier nå kan få større innflytelse enn noen gang siden etterkrigstida.

– Valget vi står overfor, er et verdivalg mellom en venstreradikal sosialistisk side, og Fremskrittspartiet, som er garantisten for å stoppe dem, sa hun.

Listhaug trakk spesielt fram Rødt, SV og MDG, som velgerne ifølge henne vil få med på kjøpet hvis de stemmer på Ap eller Sp.

– Fremskrittspartiet er garantisten for å stoppe de venstreradikale sosialistene i MDG, Rødt og SV. Vi er garantisten for å stoppe skyhøye skatte- og avgiftsøkninger. Vi er garantisten for kontroll på grensene våre. Og vi skal sikre at ingen blir flådd fordi de trenger bilen, sa Listhaug.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes tar angrepet med fatning.

– Vi tar det som et kompliment at Listhaug er så opptatt av at Rødt ligger an til et rekordvalg, og at vi kan få stor innflytelse og gjennomslag etter valget, uttaler han i en kommentar sendt på epost til NTB.

– Jeg skjønner at Listhaug bekymrer seg når Rødt ligger an til større gjennomslag enn noen gang.