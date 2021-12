I høst forlot de rikspolitikken. To konkurrerte om samme jobb. To har fått jobb i samme advokatfirma, og to har forlatt partiet de representerte.

– Det er ingen hemmelighet hva jeg har holdt på med de siste tjue årene, for å si det forsiktig. Jeg er også stolt av hva jeg har vært med på i politikken! Men nå får jeg en annen rolle, rett og slett.

Det skrev tidligere statsråd Torbjørn Røe Isaksen nylig på Instagram. Han fortalte at han nå meldte seg ut av Høyre for å kunne i begynne i ny jobb.

Blant tungvekterne som forlot politikken i høst, var 15 daværende og tidligere statsråder. Røe Isaksen var en av dem. Hvor er det blitt av de andre? Hva gjør de nå?

Torbjørn Røe Isaksen (43), Høyre

Han satt i Solberg-regjeringen i åtte år, bare avbrutt av to pappapermisjoner. Først var han kunnskapsminister, deretter næringsminister og til slutt arbeids- og sosialminister. Etter åtte år på Stortinget sa han nei til gjenvalg i 2017. Statsviteren har ledet Unge Høyre og skrevet en rekke bøker. Nå er den tidligere redaktøren i tidsskriftet Minerva ansatt som samfunnsredaktør i E24, Norges største nettavis for økonomi og næringsliv. For ordens skyld: E24 eies av Schibsted, samme selskap som også eier Aftenposten.

Bent Høie (50), Høyre

Han er eneste statsråd i Solberg-regjeringen som styrte samme departement i åtte år. Den siste tiden ble helse- og omsorgsminister Høie mest kjent for «meteren.» Han har vært nestleder i Høyre i ti år og satt på Stortinget i 21 år. Før politikken slukte ham, hadde han diverse jobber ved Sola Strand Hotell. 1. november begynte han i ny jobb som statsforvalter i Rogaland, en jobb Solberg-regjeringen utnevnte ham til i oktober 2018.

Siv Jensen (52), Frp

I høst takket hun for seg etter 24 år i rikspolitikken. Hun overtok ledervervet i Frp etter Carl I. Hagen. I høst har i en egen bok røpet at det ikke bare har vært enkelt. Hun har også i mange år vært parlamentarisk leder i Frp. Før diplomøkonomen ble finansminister, var hun bl.a. leder av Stortingets finanskomité. Nå har hun de neste tre årene tatt på seg et oppdrag for Redningsselskapet, der hun skal lede et arbeid for å forebygge drukningsulykker. Samtidig har hun opprettet et nytt selskap der hun bl.a. tilbyr rådgivning innen kommunikasjon, strategi, ledelse, myndighets- og samfunnskontakt og krisehåndtering.

Knut Arild Hareide (49), KrF

Han var samferdselsminister i Solberg-regjeringen og miljøvernminister i Bondeviks andre regjering. Etter å ha ledet KrF i bortimot åtte år, trakk han seg etter et politisk nederlag: Et knapt flertall på et ekstraordinært landsmøte sa, mot hans vilje, ja til å regjere med Frp. Han har også vært KrFs parlamentariske leder og har hatt en rekke fremtredende verv på Stortinget. Før han kom inn på Stortinget for tolv år siden, var han direktør i Schibsted. I november ble siviløkonomen utnevnt til ny direktør for Sjøfartsdirektoratet.

Knut Arild Hareide sa nei til at KrF skulle regjere med Frp, men gikk inn i regjeringen da Frp gikk ut i januar 2020.

Frank Bakke-Jensen (56), Høyre

Finnmarkingen var blant annet ordfører før han kom inn på Stortinget i 2009. Han var både europaminister og forsvarsminister i Solberg-regjeringen. Samme regjering utnevnte ham til ny fiskeridirektør, uten at han sto på den offisielle søkerlisten. Det ble sterkt kritisert av mange. Bakke-Jensen begynte i stillingen 1. desember.

Monica Mæland (53), Høyre

Hun var en av dem som satt åtte år i Solberg-regjeringen. Først var hun næringsminister, deretter kommunal- og moderniseringsminister – og fra januar 2020 justis- og beredskapsminister. Før hun ble rikspolitiker, var hun byrådsleder i Bergen i ti år. Hun har tidligere jobbet som advokat. Etter en karanteneperiode begynner hun i ny jobb som advokat og partner i Schjødt, et av Norges største advokatfirmaer.

Odd Emil Ingebrigtsen (57), Høyre

Han overtok fiskeriministerposten i Erna Solbergs regjering i mars 2020. Han kom da fra jobben som statssekretær i Olje- og energidepartementet. Før han dukket opp i rikspolitikken, var han direktør i Indre Salten Energi. Han er for tiden på jobbjakt og sier han regner med å få landet noe i januar eller februar.

Trine Skei Grande (t.v.) og Iselin Nybø satt begge i Solberg-regjeringen.

Iselin Nybø (40), Venstre

Hun var næringsminister da Solberg-regjeringen gikk av i høst. Hun kom inn i regjeringen i 2018, da først som forsknings- og høyere utdanningsminister. Nybø satt fire år på Stortinget. Hun er jurist og ble kort tid etter Mæland ansatt som advokat og partner i advokatfirmaet Schjødt.

Trine Skei Grande (52), Venstre

Hun vært både leder og parlamentarisk leder i Venstre og førte partiet inn i regjering med Høyre og Frp i 2018. Der var hun først kulturminister, deretter kunnskapsminister. Etter ti år som Venstre-leder trakk hun seg i 2020. Det skjedde etter en tid med intern personstrid og konflikter i partiet. Den tidligere læreren begynner 1. januar i ny jobb som partner og rådgiver i kommunikasjonsbyrået Footprint.

Jon Georg Dale (t.h), Monica Mæland, Frank Bakke-Jensen og Børge Freiberg er alle ute av rikspolitikken.

Jon Georg Dale (37), Frp.

Han var spådd en lysende karriere i Frp, men overraskende for mange takket han nei til gjenvalg til Stortinget i år. Der har han bare sittet i fire år. Den tidligere kjøttskjæreren og sauebonden har vært landbruks- og matminister og samferdselsminister i Erna Solbergs regjering. Nå har han gått over til PR-bransjen og begynte som partner i First House 1. november.

Kjell-Børge Freiberg (50), Frp.

Han ble valgt inn på Stortinget i 2017 og var et drøyt år olje- og energiminister i Solberg-regjeringen. I åtte år var han også Frp-ordfører i Hadsel i Nordland. Men nå er han ute av politikken. «Fylkesstyret i Nordland Frp har ekskludert meg til evig tid», opplyste han tidligere i høst på en lukket Facebook-side for Frp-tillitsvalgte i hjemfylket. Han ble beskyldt for å ha lekket et dokument til Dagens Næringsliv. Det avviste han. Senere opplyste en annen til NRK at det var vedkommende som var kilden. Men Freiberg har ikke anket eksklusjonen.

–Jeg har en meningsfull hverdag utenfor politikken, så hvorfor skulle jeg bruke tid på å få tilbake et medlemskap i Nordland Frp, som etter min mening opptrer useriøst, sa han til NRK. I dag jobber han som samfunnskontakt for Holmøy Maritime i Vesterålen.

Solveig Horne (52), Frp.

Hun satt 16 år på Stortinget frem til i høst. Fra høsten 2013 til januar 2018 var hun barne-, likestillings- og inkluderingsminister. Frp-politikeren jobbet som butikkslakter og ferskvareleder i COOP-butikk før hun ble fulltidspolitiker. Hun har hatt en rekke lokale verv i Rogaland. I høst søkte hun på jobben som ny sjøfartsdirektør. Den var det Hareide som fikk. Horne er fortsatt på jobbjakt.

Trond Giske (55), Ap.

Han forlot i høst Stortinget etter 24 år på Stortinget. Den tidligere AUF-lederen var kirke- og utdanningsminister i Stoltenbergs første regjering og kulturminister samt nærings- og handelsminister i Stoltenbergs rødgrønne regjering. Giske trakk seg som nestleder i Ap etter varsler om upassende oppførsel. I høst ble han valgt til leder for Nidaros Sosialdemokratiske Forum i Trondheim. Det har deretter fått en sterk medlemsvekst. Nylig opplyste han til VG at han nå skal sluttføre en mastergrad i statsvitenskap ved NTNU. Jobbjakt blir det først neste høst.

Liv Signe Navarsete (63), Sp.

Som fersk på Stortinget i 2005 gikk hun rett inn i Jens Stoltenbergs andre regjering, den rødgrønne. Der hun satt i åtte år, først som samferdselsminister, deretter som kommunal- og regionalminister. Fra 2008 til 2014 ledet hun Sp. Hun trakk seg fra vervet etter intern strid og bråk. Nå har hun en rekke verv både nasjonalt og lokalt og sier hun ikke leter etter noen ny fast jobb.

Dag Terje Andersen (64), Ap

I høst forlot han rikspolitikken etter drøyt 30 år. De siste 20 satt han på Stortinget. Der har han vært stortingspresident og ledet tre fagkomiteer: finans, kommunal og kontroll- og konstitusjonskomiteen. Andersen var landbruksminister i Thorbjørn Jaglands regjering og både næringsminister og arbeids- og inkluderingsminister i Stoltenbergs andre regjering. Den tidligere skogsarbeideren og ordføreren har også vært partisekretær i Ap. Fra nyttår blir han pensjonist, men skal jobbe litt på si for bl.a. Maritimt forum.