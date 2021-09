Hvem stemte partiledernes naboer på? Det gikk slett ikke så bra for dem alle.

Valget er over. Seierherrer og tapere er kåret. Men hvordan gjorde partienes ledere det i sitt eget nabolag?

Aps Jonas Gahr Støre avlegger sin stemme ved Svendstuen skole i Vestre Aker bydel i Oslo.

14. sep. 2021 15:39 Sist oppdatert 27 minutter siden

Klokken 13 søndag møtte Aps Jonas Gahr Støre opp i valglokalet på Svendstuen skole i Oslo. Det er der han og andre som bor i dette strøket, stemmer.

Ingen er i tvil om hvem Støre stemte på. Men hadde velgere som bor i området fått bestemme alene, hadde ikke naboen deres blitt statsminister. Her fikk nemlig Høyre over 50 prosent av stemmene.

Ap-lederen kunne innkassere 255 stemmer i sin krets. Det holdt bare til en tredjeplass. Både Erna Solberg og Guri Melby fikk flere stemmer av Støres naboer.

Slik gikk det for de åtte andre partilederne:

Sp leder Trygve Slagsvold Vedum stemte søndag på Ilseng samfunnshus. Her er han på vei til valglokalet sammen med Liv Anne Slagsvold Vedum (t.v.) og Ingeborg Marie Vedum Wolla (t.h.).

Naboene bak seg

Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum er også en av valgvinnerne. Men i motsetning til Støre har han naboene bak seg. På landsbasis fikk Sp 13,5 prosent: et solid resultat.

Hjemme på Ilseng i Stange kommune var det enda bedre. Hele 48 prosent stemte på sambygdingen sin.

Guri Melby stemte ved Teglverket skole i Oslo.

Slo MDG

Venstres Guri Melby kom i svart regjeringsbil da hun avla stemme ved Teglverket skole på Grünerløkka i Oslo. Det kan hende at mange av hennes naboer gjerne vil la henne fortsette å ha sjåfør.

Partiet krabbet over sperregrensen og endte på 4,5 prosent. Ved Teglverket skole gikk det bedre. Her fikk Venstre 11,24 prosent. Partiet slo også erkerivalene i MDG.

Statsminister Erna Solberg stemte mandag hjemme i Bergen.

Støtte i strøket

Høyre-leder Erna Solberg måtte mandag kveld erkjenne nederlag. Hun gratulerte Støre med seieren. Hvis velgerne som stemmer ved Skjold skole i Bergen hadde fått bestemme dette, ville hun nok sluppet det.

Høyre fikk ca. 20,5 prosent på landsbasis. I bergensbydelen der Solberg bor, stemte hele 35,6 prosent på Høyre. De andre partiene hun samarbeider med, fikk også nok til at de kunne ha dannet regjering, men da bare i Skjold.

Bjørnar Moxnes stemmer på Nordstrand, et område som ofte omtales som en vestkant øst i Oslo.

Naboer som ikke ser rødt

Rødts leder Bjørnar Moxnes stemte på Nordstrand skole. Han og familien bor der i en generasjonsbolig sammen med foreldrene. Moxnes gjorde et historisk valg for partiet og brøt sperregrensen på 4 prosent. Hans enmannsgruppe i dag blir dermed nå til åtte.

Naboene i strøket er ikke så begeistret. I valgkretsen Nordstrand skole fikk nemlig Rødt 3,56 prosent. Blant godt over 1000 velgere her valgte bare 43 seddelen med Moxnes’ navn på.

Det kan se ut som de har større toleranse for markedsøkonomi enn klassefrigjøring. Hans politiske erkefiender i Høyre fikk nemlig over 40 prosent i dette velstående strøket sørøst for sentrum.

MDG partileder Une Bastholm stemmer på Foss videregående skole i Oslo.

Kortreiste stemmer

Miljøpartiet De Grønne klarte til sin skuffelse ikke å kare seg over sperregrensen på 4 prosent. De får likevel inn tre på Stortinget, mot én nå. En av de tre er leder Une Bastholm. Her bidro velgerne i strøket hennes. Mandag stemte hun ved Foss videregående skole på Grünerløkka.

Nesten 12,8 prosent av velgerne her stemte også på MDG. Dette var langt bedre enn på landsbasis og også noe bedre enn i Oslo sett under ett. Ap og SV stakk av med flest stemmer her.

Frps Sylvi Listhaug stemte mandag i Hovseter idrettshall.

Labert for Frp

Frps Sylvi Listhaug stiller opp som kandidat fra Møre og Romsdal, men har bodd svært lenge i Oslo, der hun blant annet har vært byråd. Mandag stemte hun i Hovseter Idrettshall i Oslo vest.

Der var støtten heller laber til Frp. Ap vant knapt foran Høyre. Listhaugs parti fikk 6,8 prosent i dette nabolaget, langt dårligere enn på landsbasis.

KrFs Kjell Ingolf Ropstad stemte på forhånd i Kristiansand rådhus 2. september.

Greit nær gutterommet

KrFs Kjell Ingolf Ropstad forhåndsstemte på rådhuset i Kristiansand. Denne valgkampen har imidlertid gutterommet hjemme hos mor og far i bygda Moisund utenfor sørlandsbyen fått mye oppmerksomhet.

Her ser han ut til være forholdsvis godt likt. I valgkretsen Hornnes får KrF nesten hver femte stemme. Han må likevel se seg slått av Senterpartiet.

SVs Audun Lysbakken leverer inn sin SV-stemmeseddel på Hallagerbakken skole.

Lysbakken på hjemmebane

SV-leder Audun Lysbakken stiller til valg fra Hordaland, men har bodd mange år på Holmlia i Oslo. Han stemmer på SV ved Hallagerbakken skole.

Partiet gjorde det skarpt i valget med 7,48 prosents oppslutning på landsbasis. Altfor lite, mener åpenbart Lysbakkens nabolag.

I denne kretsen er nemlig SV nest største parti med skyhøye 22 prosent i oppslutning. SV er i dette strøket kun slått av Ap.