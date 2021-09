Kjell Ingolf Ropstad (KrF) trekker seg som partileder og går av som statsråd etter omstridt skattegrep

– Jeg vil fratre ledervervet så snart partiet er klare til å velge ny leder, sier Kjell Ingolf Ropstad.

Kjell Ingolf Ropstad går av som KrF-leder og statsråd, varslet han på en pressekonferanse lørdag.

18. sep. 2021 13:39 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten avslørte fredag at Ropstad i fjor tok aktive grep for å unngå å betale skatt på statsrådsboligen. Han oppga at han dekket utgifter på foreldrenes hus, men betalte aldri en krone.

Slik unngikk han en skatteregning på 175.000 kroner. Ropstad har innrømmet og beklaget at han la planer for å unngå skatt. På et pressemøte fredag beklaget han saken, men sa at han ville fortsette som både partileder og statsråd. Lørdag innkalte han til ny pressekonferanse.

– Det siste døgnet har jeg hatt anledning til å trekke pusten, ta et skritt tilbake, vurdere situasjonen for partiet, mine nærmeste og meg selv. Jeg har opplevd omsorg fra mine partikolleger de siste dagene. Det vil jeg si takk for.

Ropstad fortalte at han fredag kveld meddelte partiledelsen i KrF at han ønsker å gå av som partileder.

– Det rette for partiet nå er at det er annen som tar over stafettpinnen som partileder. Jeg vil fratre ledervervet så snart partiet er klare til å velge ny leder.

Går også av som statsråd

Ropstad sier han også vil gå av som barne- og familieminister. Den posten har han hatt siden januar 2019.

– Jeg kontaktet også statsministeren og ba i går kveld om å få tre av som statsråd. Det hadde hun forståelse for. Jeg har lyst til å takke Erna Solberg for den tilliten hun har vist meg. Det har vært en ære å sitte i regjering, og jeg er stolt av det KrF har bidratt med.

Det var en sterkt preget Ropstad som varslet sin avgang.

– Det er vemodig å gå av som partileder og statsråd. Så er jeg veldig takknemlig for å ha gode mennesker rundt meg.

Ropstad ble denne uken gjenvalgt som stortingsrepresentant fra Agder. Han sier han vil bruke de neste fire årene på å gjenreise tilliten.

– Tillit er ikke noe jeg kan kreve, men noe jeg må gjøre meg fortjent til. Jeg vil jobbe så hardt jeg kan for KrFs politikk og for Sørlandet de neste fire årene på Stortinget.

– Jeg er fortsatt motivert for KrF, men det rette for partiet og for meg nå er at en annen tar over stafettpinnen, sier Ropstad.

Ulstein: – Kanskje umulig

Dag Inge Ulstein blir én av tre representanter fra KrF på Stortinget de neste fire årene. Han er i dag utviklingsminister i regjeringen. I en SMS til Aftenposten skriver han at dette er en vond dag.

– Vond dag, for mange. Aller mest for Kjell Ingolf. Han har tatt sin beslutning. Den respekterer jeg, og forstår hans vurdering nå.

– Det ville vært utrolig krevende, kanskje umulig for Kjell Ingolf å fortsette. Nå må vi håndtere krisen, men aller mest ta vare på Kjell Ingolf.

Ulstein vil samtidig rose Ropstad.

– Han er en person jeg setter høyt. God venn og utrolig handlekraftig politiker. Han har jobbet hardt. Har en enorm kapasitet. Fått mange viktige gjennomslag for KrF.

– Kjell Ingolf tok ansvar i en veldig krevende fase i partiet, samtidig har han måttet tåle utrolig mye – også uberettiget i det offentlige rom.

Ulstein sier han nå håper Ropstad og familien får ro.

– Jeg vet at han vil gjøre alt han kan for å få ryddet opp i dette.

Ropstad kom gående sammen med sin statssekretær Julie Kristine Kordahl. Han ville ikke svare på spørsmål fra pressen på vei ned fra barne- og familiedepartementet

Flere avsløringer

Kjell Ingolf Ropstad bodde i hovedstaden også før han ble valgt inn på Stortinget, men fikk stortingsleilighet på statens regning fordi han fremdeles var folkeregistrert på gutterommet i Agder.

Han betalte aldri leie eller andre utgifter på foreldrenes hus. Samtidig hadde han i fem år en bolig i Lillestrøm kommune som han leide ut.

Ropstad har hatt gratis pendlerbolig fra 2010 til 2020. Han skattet bare av statsrådsboligen i 2019. I fjor tok han aktive grep for å unngå å måtte betale skatt av leiligheten, som ligger i et fasjonabelt strøk på Frogner.

Skatteetaten har slått fast at politikere som bor gratis hjemme, må betale skatt av fordelen av å ha gratis pendlerbolig.

Aftenpostens beregninger viser at Ropstad siden 2010 har betalt minst 680.000 kroner for lite skatt på pendlerboligene.

Sentral i veivalget

Ropstads ble første gang valgt inn på Stortinget i 2009. Men han møtte som vararepresentant allerede i 2006. Da ble han tidenes yngste KrF-er som hadde møtt på Stortinget.

Han fikk en sentral rolle da KrF i 2018 skulle avgjøre om partiet skulle samarbeide med venstresiden (Ap og Sp) eller høyresiden. Det var daværende partileder Knut Arild Hareide som tok initiativet til at KrF skulle ta et slikt veivalg.

Ropstad ble «hærfører» for blå side, som gikk seirende ut KrFs skjebnelandsmøte i oktober 2018. Ropstad etterfulgte Hareide som partileder, og i januar 2019 tok han KrF inn i Solberg-regjeringen.

Ropstad har siden vært barne- og familieminister i regjeringen.