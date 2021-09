KrF-lederen sa han hadde utgifter hos foreldrene for å slippe skatt. Men Ropstad betalte ikke en krone.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad opplyste at han dekket utgifter på foreldrenes hus. Det gjorde han aldri. Han innrømmer å ha tatt aktive grep for å unngå skatt på statsrådboligen.

– Jeg avtalte med mine foreldre at jeg skulle dekke faste utgifter for dem, fordi jeg da ville falle inn under skattefritaket. Det var en dårlig vurdering, sier Kjell Ingolf Ropstad til Aftenposten.

17. sep. 2021 09:00 Sist oppdatert nå nettopp

Fra 2010 til 2019 hadde Kjell Ingolf Ropstad (KrF) pendlerleilighet på Stortingets regning. Så gikk han inn i regjering og fikk statsrådsbolig.

Da måtte Ropstad for første gang svare på om han hadde utgifter til egen bolig på hjemstedet. Det er et krav for å slippe skatt på pendlerboligen.

Ingen på Stortinget hadde spurt KrF-lederen om det. Derfor hadde han heller ikke betalt skatt av pendlerboligen han hadde som stortingsrepresentant.

Men Statsministerens kontor (SMK) stilte spørsmålet Stortinget ikke hadde stilt.

I dag kan Aftenposten avsløre hvordan KrF-lederen i fjor høst la en plan for hvordan han kunne unngå å skatte av statsrådsboligen.

I desember skulle foreldrene sende ham en regning for faste utgifter på barndomshjemmet for 2020. Regningen skulle han betale for å dokumentere for skattemyndighetene at han hadde utgifter til egen bolig.

I november rapporterte han derfor at han hadde utgifter til egen bolig.

Men Ropstad betalte aldri en krone.

Det gjorde at KrF-lederen unngikk å betale skatt av fordelen av en statsrådsbolig med verdi på 450.000 kroner.

Han skulle ha betalt 175.000 kroner i skatt.

Startet med spørsmål fra SMK

Aftenposten har tidligere avslørt at Ropstad frem til november i fjor var folkeregistrert på gutterommet i Agder. Slik fikk han gratis pendlerbolig i Oslo.

KrF-lederen har fortalt offentligheten at han ikke betalte leie eller andre utgifter til foreldrene.

Det sa han også til SMK da han først ble spurt i 2019. I et skjema oppga han at han ikke hadde utgifter til foreldrenes bolig.

Det førte til at Ropstad for første gang på ti år fikk en skatteregning på fordelen av å bo gratis i Oslo. Den var på 140.000 kroner.

Regningen kunne blitt enda større året etter, men den unngikk Ropstad.

Da opplyste han til SMK at han nå hadde utgifter til foreldrenes hus. KrF-lederen innrømmer at han gjorde dette for å slippe skatt.

– Jeg avtalte med mine foreldre at jeg skulle dekke faste utgifter for dem, fordi jeg da ville falle inn under skattefritaket. Det var en dårlig vurdering, sier Kjell Ingolf Ropstad.

Ropstads foreldre ønsker ikke å kommentere saken.

– Det var en skattetilpasning?