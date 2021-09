Hard kritikk mot Krf-lederen: Møter pressen igjen lørdag

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad skal møte pressen i Regjeringskvartalet i Oslo lørdag etter skatteavsløringen. Foto: Ali Zare / NTB

Presset mot KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad øker foran lørdagens pressekonferanse. Flere partifeller ønsker debatt om hans stilling i partiet.

18. sep. 2021 08:51 Sist oppdatert 17 minutter siden

Lørdagens pressemøte klokken 14 blir Ropstads andre siden Aftenpostens avsløring om at KrF-lederen har tatt aktive grep for å slippe skatt på pendlerboligen i Oslo.

Også fredag formiddag holdt Kjell Ingolf Ropstad et pressemøte. Der beklaget han og innrømmet at han hadde gjort feil, og han sa at han ville fortsette som både partileder og statsråd.

– Det var en feil, og det vil jeg beklage, sa han om skatteplanen.

Flere lokallagsledere i KrF har siden den gang uttrykt stor skuffelse over lederen sin, og noen har ytret ønske om en ledelsesdebatt. Gruppeleder Erik Næs i Skien KrF har sagt at han ikke lenger har tillit til partilederen.

– Vi er et verdiparti, særlig for de svake i samfunnet. Da kan vi ikke kjøre slalåm mellom reglene slik som Ropstad har gjort, sa Næs.

For ikke mange dager siden sa partiveteran Thorild Brandsdal at hun ikke trodde det ville bli noen stor lederdebatt i Kristelig Folkeparti. Nå har hun snudd.

– Jeg tror det blir en runde, sa hun til Aftenposten fredag. Brandsdal har sittet på Stortinget for partiet de fire siste årene og var ordfører i KrF-bastionen Vennesla i 18 år

– Det er en alvorlig situasjon. Han har innrømmet bevisst skatteplanlegging, la hun til.

Ifølge avisen Dagen satt Vestland KrF fredag kveld i et hastemøte hvor Ropstad var tema.

– Vi har drøftet alle sider ved det som har kommet fram, sier fylkesleder Morten Helland til avisen.

I en rundspørring Fædrelandsvennen har gjort blant KrFs lokallagsledere i Agder, er det bare én som uttrykker full tillit til partilederen. De fleste har ikke konkludert.

Sentrale ledd i partiet orientert

Ropstad har også fått sympati og støtte fra flere, blant annet fylkeslederne i Møre og Romsdal og i Rogaland.

Blant KrFs partiledere og statsråder er det i tillegg til Ropstad selv foreløpig kun partiets andre nestleder, Ingelin Noresjø, som har uttalt seg om Ropstad-saken.

Til Vårt Land fredag sa Noresjø at både hun og sentrale ledd i partiet har vært orientert om at det ville komme nyheter knyttet til Ropstads boligsak.

Solberg kjent med saken gjennom innsynsbegjæring

Statsminister Erna Solberg (H) ble først kjent med saken søndag eller mandag denne uken i forbindelse med at Aftenposten sendte innsynsbegjæringer til Statsministerens kontor (SMK).

Også hun måtte fredag svare på en lang rekke spørsmål fra pressen om saken. På direkte spørsmål om hvorvidt Solberg har tillit til Ropstad som statsråd, svarte hun slik:

– Jeg opplever at han er oppriktig lei seg for det som har skjedd og at det gikk i glemmeboken da han trodde det ikke betød noe. Vi må være forsiktige med slike ting.

I kontakt med Skatteetaten

Avsløringen fredag kom i tillegg til tidligere opplysninger om at Ropstad var folkeregistrert hos foreldrene i Agder, og på den måten fikk gratis pendlerbolig i Oslo.

Ropstad er i kontakt med Skatteetaten for å betale det han skylder. Økokrim meldte fredag at også de er i kontakt med Skatteetaten, som undersøker saken på vanlig måte.

Fredag ettermiddag opplyste Økokrim-sjef Pål Lønseth at dersom etaten finner det aktuelt, vil de ta kontakt med politiet. Dersom de gjør det, vil Økokrim og Oslo politidistrikt gjøre en vurdering av videre behandling.